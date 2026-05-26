Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Супермаркеты переписали цены на яйца: сколько стоит одна упаковка

Супермаркеты переписали цены на яйца: сколько стоит одна упаковка

Ua ru
Дата публикации 26 мая 2026 17:12
Цены на яйца вызовут восторг: что происходит в супермаркетах в конце мая
Куриные яйца в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

В Украине продолжают падать средние цены на яйца. Супермаркеты регулярно обновляют стоимость востребованного продукта, что является традиционной тенденцией с наступлением теплого времени года. Мы узнали, сколько минимально должны заплатить потребители за одну упаковку куриных яиц.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что происходит с ценами на яйца в супермаркетах по состоянию на вторник, 26 мая.

Цены на яйца в супермаркетах

Согласно Минфину, средняя стоимость упаковки продукта категории С1 находится в диапазоне 74,33-86,45 грн. Индекс потребительских цен в мае 2026 года составил 97,10%, то есть куриные яйца подешевели на 2,90% по сравнению с апрелем. Тренд задержится на украинском рынке в течение следующих месяцев.

Мы промониторили официальные онлайн-магазины нескольких популярных сетей супермаркетов и выяснили, какие минимальные цены установлены для потребителей. Результат во вторник, 26 мая, оказался таким:

  • Варус — 51,90 грн (было 66,50 грн);
  • АТБ — 55,80 грн (было 59,30 грн);
  • Фора — 55,80 грн (было 67,90 грн);
  • Сільпо — 58,79 грн (было 59,99 грн);
  • Новус — 65,99 грн (было 72,99 грн);
  • Ашан — 69,50 грн (было 73,90 грн);
  • Метро — 75 грн (было 79 грн);
  • МегаМаркет — 78,50 грн.
Стоимость яиц в Украине.
Минимальные цены на куриные яйца в супермаркетах. Фото: Новини.LIVE

Цены указаны без учета скидок и акционных предложений по сравнению с 20 мая 2026 года. Как видно, менее чем за неделю стоимость продукта снизилась в большинстве супермаркетов.

Читайте также:

Аналогичная ситуация с нефасованными яйцами: в Варусе их продают по 3,69 грн/шт. (было 3,99 грн со скидкой 20%), в Ашане — по 3,70 грн/шт. (было 4,10 грн), в Форе — по 3,79 грн/шт. (было 4,39 грн), в МегаМаркете — по 6,50 грн/шт. (было 7 грн).

Чего ждать от цен на куриные яйца

Ранее мы рассказывали, что будет со стоимостью базовых продуктов питания в июне-августе 2026 года. Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук в эфире Новини.LIVE отметил положительную рыночную тенденцию: цены начали снижаться благодаря усилению предложения.

"Яйца упали в цене, потому что после Пасхи снизился спрос, плюс на рынке появилось больше продукции домашнего производства. Ее продают на равных условиях с промышленным сектором, благодаря чему удается снизить цены", — отметил эксперт.

По мнению Марчука, яйца будут дешеветь летом, однако на очень низкие цены надеяться не стоит. Иначе из-за общей инфляции, подорожания электроэнергии и логистики, увеличения расходов на корм и т.д. производителям придется работать в убыток.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что цены на черешню и клубнику могут удивить украинцев в июне 2026 года. Когда на рынке появятся ягоды и фрукты местного выращивания, их стоимость резко пойдет вниз. Показатели в супермаркетах могут опуститься до 80 грн за килограмм.

Также Новини.LIVE рассказывали, что польская сеть Pepco готовится зайти на украинский рынок. Уже в 2026 году могут открыться первые магазины. Ритейлер продает одежду, товары для дома и бытового использования по доступным ценам.

супермаркет цены на продукты куриные яйца
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации