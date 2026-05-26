Цены на яйца вызовут восторг: что происходит в супермаркетах в конце мая

Куриные яйца в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

В Украине продолжают падать средние цены на яйца. Супермаркеты регулярно обновляют стоимость востребованного продукта, что является традиционной тенденцией с наступлением теплого времени года. Мы узнали, сколько минимально должны заплатить потребители за одну упаковку куриных яиц.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что происходит с ценами на яйца в супермаркетах по состоянию на вторник, 26 мая.

Цены на яйца в супермаркетах

Согласно Минфину, средняя стоимость упаковки продукта категории С1 находится в диапазоне 74,33-86,45 грн. Индекс потребительских цен в мае 2026 года составил 97,10%, то есть куриные яйца подешевели на 2,90% по сравнению с апрелем. Тренд задержится на украинском рынке в течение следующих месяцев.

Мы промониторили официальные онлайн-магазины нескольких популярных сетей супермаркетов и выяснили, какие минимальные цены установлены для потребителей. Результат во вторник, 26 мая, оказался таким:

Варус — 51,90 грн (было 66,50 грн);

АТБ — 55,80 грн (было 59,30 грн);

Фора — 55,80 грн (было 67,90 грн);

Сільпо — 58,79 грн (было 59,99 грн);

Новус — 65,99 грн (было 72,99 грн);

Ашан — 69,50 грн (было 73,90 грн);

Метро — 75 грн (было 79 грн);

МегаМаркет — 78,50 грн.

Минимальные цены на куриные яйца в супермаркетах. Фото: Новини.LIVE

Цены указаны без учета скидок и акционных предложений по сравнению с 20 мая 2026 года. Как видно, менее чем за неделю стоимость продукта снизилась в большинстве супермаркетов.

Аналогичная ситуация с нефасованными яйцами: в Варусе их продают по 3,69 грн/шт. (было 3,99 грн со скидкой 20%), в Ашане — по 3,70 грн/шт. (было 4,10 грн), в Форе — по 3,79 грн/шт. (было 4,39 грн), в МегаМаркете — по 6,50 грн/шт. (было 7 грн).

Чего ждать от цен на куриные яйца

Ранее мы рассказывали, что будет со стоимостью базовых продуктов питания в июне-августе 2026 года. Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук в эфире Новини.LIVE отметил положительную рыночную тенденцию: цены начали снижаться благодаря усилению предложения.

"Яйца упали в цене, потому что после Пасхи снизился спрос, плюс на рынке появилось больше продукции домашнего производства. Ее продают на равных условиях с промышленным сектором, благодаря чему удается снизить цены", — отметил эксперт.

По мнению Марчука, яйца будут дешеветь летом, однако на очень низкие цены надеяться не стоит. Иначе из-за общей инфляции, подорожания электроэнергии и логистики, увеличения расходов на корм и т.д. производителям придется работать в убыток.

