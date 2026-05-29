Ціни на хліб можуть суттєво змінитися влітку: до яких викликів готуватися українцям

Хліб у супермаркеті України.

Українцям варто готуватися до нових цін на продукти влітку 2026 року. Через потенційні проблеми зі світлом, зростання собівартості виробництва, дорожчання логістики і весняних заморозків можливі суттєві зміни на ринку. Не завадить дізнатися, що буде з вартістю споживчих товарів.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на РБК-Україна.

Подорожчання хліба в Україні

Експерти енергетичного ринку попереджають українців, що в періоди літньої спеки можливі перебої з електроенергією. Відключення світла негативно впливають на вартість хліба та інших виробів із борошна, оскільки хлібопекарська галузь — одна з найбільш чутливих до проблем з електрикою.

За словами виконавчого директора "Економічного дискусійного клубу" Олега Пендзина, щомісяця хліб дорожчає на 1-1,5% навіть без впливу сезонного чи енергетичного фактору. Перший віцепрезидент Всеукраїнської асоціації пекарів Олександр Тараненко вважає, що протягом літа ціни виростуть до 5%.

Натомість заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук налаштований не настільки позитивно. Його прогноз — дорожчання хліба до 25% станом на осінь через зростання супутніх витрат. Йдеться про зарплати, електроенергію, імпортне обладнання тощо.

Що буде з цінами на фрукти і ягоди

Занепокоєння викликає продукція фруктово-ягідної групи. Українці пам’ятають великі минулорічні ціни, нехарактерні для літнього сезону, які стали можливими внаслідок весняних заморозків. У 2026 році погода також підвела, однак важко сказати, наскільки масштабними були пошкодження.

"Абрикоси та персики через втрату врожаю можуть стати дефіцитними, а ціни на них залежатимуть від імпорту", — зазначив аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка.

Рання полуниця, черешня, абрикоси та персики ризикують дорожчати в червні, якщо пропозиція місцевого вирощування не покриє ринковий попит. Звісно, імпортна продукція залишиться на полицях супермаркетів, однак низьких цін очікувати не варто.

Що ще варто знати українцям

