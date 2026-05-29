Цены на хлеб могут сильно измениться летом: к каким вызовам готовиться украинцам

Украинцам стоит готовиться к новым ценам на продукты летом 2026 года. Из-за потенциальных проблем со светом, роста себестоимости производства, удорожания логистики и весенних заморозков возможны существенные изменения на рынке. Не помешает узнать, что будет со стоимостью потребительских товаров.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на РБК-Украина.

Подорожание хлеба в Украине

Эксперты энергетического рынка предупреждают украинцев, что в периоды летней жары возможны перебои с электроэнергией. Отключения света негативно влияют на стоимость хлеба и других изделий из муки, поскольку хлебопекарная отрасль — одна из самых чувствительных к проблемам с электричеством.

По словам исполнительного директора "Экономического дискуссионного клуба" Олега Пендзина, ежемесячно хлеб дорожает на 1-1,5% даже без влияния сезонного или энергетического фактора. Первый вице-президент Всеукраинской ассоциации пекарей Александр Тараненко считает, что в течение лета цены вырастут до 5%.

Зато заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук настроен не столь позитивно. Его прогноз — подорожание хлеба до 25% по состоянию на осень из-за роста сопутствующих расходов. Речь идет о зарплатах, электроэнергии, импортном оборудовании и пр.

Что будет с ценами на фрукты и ягоды

Беспокойство вызывает продукция фруктово-ягодной группы. Украинцы помнят большие прошлогодние цены, нехарактерные для летнего сезона, которые стали возможными вследствие весенних заморозков. В 2026 году погода тоже подвела, однако трудно сказать, насколько масштабными были повреждения.

"Абрикосы и персики из-за потери урожая могут стать дефицитными, а цены на них будут зависеть от импорта", — отметил аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопка.

Ранняя клубника, черешня, абрикосы и персики рискуют дорожать в июне, если предложение местного выращивания не покроет рыночный спрос. Конечно, импортная продукция останется на полках супермаркетов, однако низких цен ожидать не стоит.

