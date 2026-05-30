Главная Экономика Супермаркеты выгодно переписали цены на продукты: что стоит дешевле

Дата публикации 30 мая 2026 17:12
Скидки на продукты до 54%: что отдают намного дешевле в АТБ и Сільпо
Продукты в супермаркете со скидками. Фото: Новини.LIVE

Украинцы могут экономить на продуктах питания, отслеживая скидки в супермаркетах. Известные сети регулярно обновляют акционный ассортимент, предлагая потребителям низкие цены на востребованные товары. Мы узнали, что можно приобрести намного дешевле в АТБ и Сільпо по состоянию на субботу, 30 мая.

Сайт Новини.LIVE рассказывает о 10 популярных продуктов в АТБ и Сільпо с большими скидками.

Выгодные скидки на продукты

Проверяя акции в супермаркетах, можно экономить деньги либо покупать больше товаров. Не надо считать, будто скидки свидетельствуют об окончании срока годности или плохом качестве. В основном распродажи являются лишь маркетинговой стратегией магазинов, которая помогает привлечь потребителей и активизировать покупки.

Мы посетили официальные сайты АТБ и Сільпо, узнав, какие товары отдают намного дешевле по состоянию на субботу, 30 мая. Посетители физических супермаркетов и онлайн-магазинов могут получить со скидкой такую продукцию:

  • шоколад — 105,90 грн вместо 231,80 грн (-54%, АТБ);
  • сыр порционный — 27,90 грн вместо 56,90 грн (-51%, Сільпо);
  • мороженое — 35,90 грн вместо 72,90 грн (-50%, АТБ);
  • кофе растворимый — 249,90 грн вместо 501,50 грн (-50%, АТБ);
  • колбаса — 47,50 грн вместо 86,90 грн (-45%, АТБ);
  • вино — 137,90 грн вместо 239,90 грн (-42%, АТБ);
  • сливочное масло — 74,99 грн вместо 123 грн (-39%, Сільпо);
  • тунец — 399 грн вместо 619 грн (-36%, Сільпо);
  • сосиски — 114 грн вместо 169 грн (-33%, Сільпо);
  • виноград белый — 23,62 грн вместо 29,90 грн (-21%, Сільпо).
Супермаркеты выгодно переписали цены на продукты: что стоит дешевле - фото 1
Продукты со скидками в Сільпо. Фото: скриншот

Какие продукты могут подорожать летом

Ранее мы рассказывали, что хлеб может вырасти в цене на 5% в течение лета 2026 года. Это традиционная динамика, поскольку ежемесячно изделия из муки дорожают ориентировочно на 1,5%. Однако заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук считает, что проблемы в энергетическом секторе могут вызвать существенный рост стоимости хлеба — где-то на 25% к осени.

Цены на фрукты и ягоды будут зависеть от наличия продукции местного выращивания. Если будет преобладать импорт, потребителям придется платить больше за персики, абрикосы, клубнику и черешню. В то же время дефицит на украинском рынке не прогнозируют.

Ранее Новини.LIVE писали, что происходит с ценами на прошлогодний картофель в Украине. Производители начали продавать его на 15% дороже. Это связано со стабильным спросом и уменьшением предложения на рынке.

Также Новини.LIVE рассказывали, что куриные яйца в Украине упали в цене в течение мая. Произошло резкое удешевление продукции благодаря появлению в супермаркетах яиц от фермеров и небольших домохозяйств. Тенденция будет продолжаться летом 2026 года.

Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Елизавета Супивская
