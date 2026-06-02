Синие и черные супермаркеты АТБ: чем отличаются и что происходит с ценами

В украинских городах можно увидеть супермаркеты АТБ двух форматов — с синей и черной облицовкой. Возникает вопрос, отличаются ли магазины только цветом фасадов. Мы разобрались, что происходит с ценами в АТБ с разным экстерьером.

Особенности "синих" АТБ

Сеть первыми открывала в Украине супермаркеты с синим цветом фасада, поэтому их можно считать оригинальными. Обычно это магазины относительно небольшой площади со стандартным ассортиментом и без дополнительных удобств, таких как кофейные аппараты и системы самообслуживания.

"Синие" супермаркеты имели синюю форму для сотрудников, синий логотип и элементы дизайна. Но где-то с 2017 года начали появлятся "черные" супермаркеты. У них темно-серый, почти черный фасад, соответствующий логотип и серая форма", — рассказало издание "Телеграф".

Чем отличаются "черные" АТБ

Сеть активно инвестирует в развитие и модернизацию своих супермаркетов. Около 10 лет назад компания запустила проект "черный АТБ", дополнив существующие бело-синие заведения магазинами с новым дизайном (изменился как фасад, так интерьер).

Согласно информации Forbes, основными отличиями и характерными особенностями маркетов нового формата стали:

широкий ассортимент товаров;

повышенная скорость обслуживания;

нетипичные для дискаунтера продукты ценовой категории "средний плюс";

увеличенные витрины и полки;

автоматические раздвижные двери;

точки со свежей выпечкой;

кофейные аппараты;

кассы самообслуживания.

"Новый формат сделал магазины более удобными и снизил операционные расходы: в торговых залах энергосберегающее оборудование, стены утеплены, а тепло от холодильного оборудования используется для обогрева помещения", — отметили в Forbes.

Как видно, на ценовую политику разный формат никак не влияет. Аналогичные товары продают по одинаковой стоимости во всех заведениях сети. Однако модернизированные магазины предлагают потребителям больше продукции высокого ценового сегмента.

С годами доля "черных" АТБ увеличивается. Компания даже постепенно реконструирует оригинальные торговые точки, однако обеспечить их всеми новациями, в частности свежей выпечкой или кофейной зоной, не всегда удается из-за ограниченной площади помещений.

