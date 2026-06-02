Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Супермаркеты АТБ с черными и синими фасадами: разные ли цены на товары

Супермаркеты АТБ с черными и синими фасадами: разные ли цены на товары

Ua ru
Дата публикации 2 июня 2026 15:05
Синие и черные супермаркеты АТБ: чем отличаются и что происходит с ценами
Черный супермаркет АТБ в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В украинских городах можно увидеть супермаркеты АТБ двух форматов — с синей и черной облицовкой. Возникает вопрос, отличаются ли магазины только цветом фасадов. Мы разобрались, что происходит с ценами в АТБ с разным экстерьером.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, есть ли существенная разница между "черными" и "синими" АТБ.

Особенности "синих" АТБ

Сеть первыми открывала в Украине супермаркеты с синим цветом фасада, поэтому их можно считать оригинальными. Обычно это магазины относительно небольшой площади со стандартным ассортиментом и без дополнительных удобств, таких как кофейные аппараты и системы самообслуживания.

"Синие" супермаркеты имели синюю форму для сотрудников, синий логотип и элементы дизайна. Но где-то с 2017 года начали появлятся "черные" супермаркеты. У них темно-серый, почти черный фасад, соответствующий логотип и серая форма", — рассказало издание "Телеграф".

Чем отличаются "черные" АТБ

Сеть активно инвестирует в развитие и модернизацию своих супермаркетов. Около 10 лет назад компания запустила проект "черный АТБ", дополнив существующие бело-синие заведения магазинами с новым дизайном (изменился как фасад, так интерьер).

Читайте также:

Согласно информации Forbes, основными отличиями и характерными особенностями маркетов нового формата стали:

  • широкий ассортимент товаров;
  • повышенная скорость обслуживания;
  • нетипичные для дискаунтера продукты ценовой категории "средний плюс";
  • увеличенные витрины и полки;
  • автоматические раздвижные двери;
  • точки со свежей выпечкой;
  • кофейные аппараты;
  • кассы самообслуживания.

"Новый формат сделал магазины более удобными и снизил операционные расходы: в торговых залах энергосберегающее оборудование, стены утеплены, а тепло от холодильного оборудования используется для обогрева помещения", — отметили в Forbes.

Как видно, на ценовую политику разный формат никак не влияет. Аналогичные товары продают по одинаковой стоимости во всех заведениях сети. Однако модернизированные магазины предлагают потребителям больше продукции высокого ценового сегмента.

С годами доля "черных" АТБ увеличивается. Компания даже постепенно реконструирует оригинальные торговые точки, однако обеспечить их всеми новациями, в частности свежей выпечкой или кофейной зоной, не всегда удается из-за ограниченной площади помещений.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что в украинских супермаркетах установили выгодные цены на продукты питания. В АТБ и Сільпо обновили акционный ассортимент, введя приятные скидки. Дешевле можно было приобрести сладости, кофе, колбасные изделия и многое другое.

Также Новини.LIVE рассказывали, что происходит с ценами на куриные яйца в Украине. Производители умеренно снижают стоимость продукта, благодаря чему цифры на ценниках в супермаркетах "падают". Это традиционная нисходящая тенденция для весенне-летнего сезона.

АТБ супермаркет цены на продукты
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации