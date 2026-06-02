Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Маркетинговые уловки: какая разница между белыми и коричневыми яйцами

Маркетинговые уловки: какая разница между белыми и коричневыми яйцами

Ua ru
Дата публикации 2 июня 2026 17:12
Коричневые и белые яйца в супермаркетах: зависит ли цена от цвета
Белые и коричневые яйца в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

Многих украинцев волнует вопрос цены на яйца, поскольку это один из самых востребованных продуктов. Некоторые потребители считают, что на стоимость влияет не только категория, бренд или спрос, но и цвет скорлупы. Мы разобрались, действительно ли коричневые и белые яйца стоят в Украине по-разному.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, влияет ли цвет яиц на цену в супермаркетах.

Какая разница между белыми и коричневыми яйцами

Некоторые ошибочно полагают, что цвет скорлупы свидетельствует о качестве, насыщенности питательными элементами, большей пользе яиц и тому подобное. Однако это мифы, которые появились в результате маркетинговой стратегии десятилетия назад. На самом деле окраска определяется исключительно породой курицы.

"Птицы с белыми перьями и белыми мочками ушей несут белые яйца. Куры с рыжими перьями и красными мочками несут коричневые яйца. Это чистая генетика: не диета, не условия содержания, не качество яйца. Просто разные породы и никакой связи с тем, что внутри", — рассказали на YouTube-канале "История на тарелке".

Все яйца без исключения начинают формироваться белыми. А коричневый пигмент, который укрывает скорлупу в течение последних часов перед тем, как курица снесет яйцо, дает вещество под названием протопорфирин-9. В зависимости от породы птицы окрас бывает зеленым, темно-красным, голубым и др.

Читайте также:

Отличаются ли цены на куриные яйца

На украинском рынке разницы между ценами на яйца коричневого и белого цвета почти не наблюдается. Точнее, они могут стоить не одинаково, но причина — не в окраске скорлупы. Цены варьируются в основном из-за:

  • условий производства и способа содержания кур (свободный выпас, органическое питание);
  • затрат на корм (птица с коричневыми перьями больше по размеру);
  • интенсивности производства (коричневые куры могут нести меньше яиц);
  • маркетинговых уловок (белый цвет меньше ассоциируется с фермерским продуктом и органичностью);
  • улучшенного рациона (если к питанию добавляют жирные кислоты, расходы закладывают в стоимость продукта).
Цены на яйца в АТБ
Стоимость куриных яиц в АТБ. Фото: Новини.LIVE

Если посмотреть на ассортимент супермаркетов, часто в одном лотке продают белые и коричневые яйца без всякого ценового различения. Такая ситуация в АТБ: поштучный продукт отдают по 3,19 грн/шт. или 31,90 грн/десяток. Разделение на цвета присутствует (не везде), а стоимость одинаковая. В Варусе аналогично — все яйца смешанные и стоят 2,99 грн/шт.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, чем отличаются "черные" и "синие" супермаркеты АТБ. Модернизированные магазины с черными фасадами имеют более широкий ассортимент товаров, кассы самообслуживания, свежую выпечку и другие удобства. Однако цены на аналогичные продукты в заведениях одинаковые.

Также Новини.LIVE рассказывали, что в украинские супермаркеты вернулись бюджетные куриные яйца. С наступлением весенне-летнего периода цены на продукт значительно упали. Если зимой упаковка стоила минимально 80-90 грн, то в июне — около 55 грн.

супермаркет цены на продукты куриные яйца
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации