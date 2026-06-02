Коричневые и белые яйца в супермаркетах: зависит ли цена от цвета

Белые и коричневые яйца в супермаркете.

Многих украинцев волнует вопрос цены на яйца, поскольку это один из самых востребованных продуктов. Некоторые потребители считают, что на стоимость влияет не только категория, бренд или спрос, но и цвет скорлупы. Мы разобрались, действительно ли коричневые и белые яйца стоят в Украине по-разному.

Какая разница между белыми и коричневыми яйцами

Некоторые ошибочно полагают, что цвет скорлупы свидетельствует о качестве, насыщенности питательными элементами, большей пользе яиц и тому подобное. Однако это мифы, которые появились в результате маркетинговой стратегии десятилетия назад. На самом деле окраска определяется исключительно породой курицы.

"Птицы с белыми перьями и белыми мочками ушей несут белые яйца. Куры с рыжими перьями и красными мочками несут коричневые яйца. Это чистая генетика: не диета, не условия содержания, не качество яйца. Просто разные породы и никакой связи с тем, что внутри", — рассказали на YouTube-канале "История на тарелке".

Все яйца без исключения начинают формироваться белыми. А коричневый пигмент, который укрывает скорлупу в течение последних часов перед тем, как курица снесет яйцо, дает вещество под названием протопорфирин-9. В зависимости от породы птицы окрас бывает зеленым, темно-красным, голубым и др.

Отличаются ли цены на куриные яйца

На украинском рынке разницы между ценами на яйца коричневого и белого цвета почти не наблюдается. Точнее, они могут стоить не одинаково, но причина — не в окраске скорлупы. Цены варьируются в основном из-за:

условий производства и способа содержания кур (свободный выпас, органическое питание);

затрат на корм (птица с коричневыми перьями больше по размеру);

интенсивности производства (коричневые куры могут нести меньше яиц);

маркетинговых уловок (белый цвет меньше ассоциируется с фермерским продуктом и органичностью);

улучшенного рациона (если к питанию добавляют жирные кислоты, расходы закладывают в стоимость продукта).

Если посмотреть на ассортимент супермаркетов, часто в одном лотке продают белые и коричневые яйца без всякого ценового различения. Такая ситуация в АТБ: поштучный продукт отдают по 3,19 грн/шт. или 31,90 грн/десяток. Разделение на цвета присутствует (не везде), а стоимость одинаковая. В Варусе аналогично — все яйца смешанные и стоят 2,99 грн/шт.

