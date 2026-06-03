Покупки в АТБ: почему овощи и фрукты нужно первыми выкладывать на ленту кассы

Закрытая касса в супермаркете АТБ. Фото: Новини.LIVE

Часто кассиры в супермаркетах АТБ просят покупателей выставлять на ленту кассы овощи и фрукты, а уже потом другие товары. Или давать их последними в очереди. Возникает вопрос, почему последовательность продуктов, которые пробивает сотрудник магазина, имеет существенное значение.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на публикацию в социальной сети Reddit.

Секрет работы на кассе в АТБ

Сотрудница АТБ опубликовала в Reddit пост, предложив потребителям задавать вопросы о работе супермаркета, которые их больше всего интересуют. Пользователь с ником FORZi решил узнать, почему кассиры часто просят выкладывать овощи первыми.

"Овощи и фрукты в АТБ пробивают на кассе кодами, и если они лежат в середине или в конце, у нас сбивается скорость сканирования, да и это не удобно", — ответила сотрудница.

Действительно, большинство товаров пробивают по штрихкодам, а весовую продукцию приходится сперва взвешивать, а потом вручную вводить специальную комбинацию. Поэтому когда наступает очередь пробивать овощи/фрукты, существенно снижается скорость работы. Оказывается, от этого зависит размер премии.

Читайте также:

Ответ кассира АТБ на вопрос в Reddit. Фото: скриншот

Почему покупатели нервничают на кассе

Из-за необходимости соблюдать норматив скорости возникает другая проблема, о которой много говорили в социальной сети Threads. По словам некоторых покупателей, кассиры стараются сначала отсканировать весовой товар, а потом с большой скоростью, из-за необходимости соблюсти норматив, "пикают" остальные продукты.

"Я специально первой положила воду, а последними помидоры. Но нет, надо пробить помидоры, а следом в них летят те бутылки. Вчера меняли мне помидоры, потому что зачем мне растолченные? И нет, мне уже не жалко ни кассиров, ни следующих людей в очереди", — рассказала пользовательница Threads.

Пока потребитель сортирует товары по пакетам, кассир уже ждет оплату. Приходится отвлечься на поиск наличных или банковской карты в кошельке. А потом снова судорожно наполнять пакеты, ведь уже следующему человеку в очереди начали пробивать продукты. Такая суета приводит к лишней панике и стрессу всех участников процесса.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, действительно ли коричневые яйца стоят дороже, чем белые. Некоторые потребители убеждены, что цвет скорлупы свидетельствует о качестве и пользе продукта. Однако на практике выяснилось, что разницы между яйцами почти нет.

Также Новини.LIVE рассказывали, где украинцы могут покупать продукты дешевле в Польше. Обычно низкие цены устанавливают так называемые дискаунтеры. В перечень сетей с выгодной стоимостью товаров попали Auchan, Biedronka, Kaufland, Lidl, Aldi и Dino Polska.