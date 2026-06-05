Вакансія касира в АТБ і Сільпо: які зарплати обіцяють мережі супермаркетів

Супермаркет Сільпо в Києві. Фото: Новини.LIVE

Супермаркети АТБ і Сільпо можна побачити в багатьох містах України. Це одні з найбільших мереж, де працюють тисячі людей. Цікаво дізнатися, який рівень зарплати пропонують продавцям-консультантам і касирам станом на 2026 рік.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які орієнтовні доходи касирів в АТБ і Сільпо.

Зарплати касирів в АТБ

Відкриті вакансії можна подивитися на сайті офіційного онлайн-магазину мережі, однак інформація про зарплату не вказана. Ми проглянули оголошення на кількох великих кадрових порталах і знайшли чимало вакансій на посаду продавця-консультанта.

Зарплати відрізняються залежно від міста. Наприклад, у Хмельницькому та Рівному пропонують 20 000 грн/міс., у Тернополі — 22 000 грн/міс., у Луцьку — 24 000 грн/міс., у Львові — 28 000 грн/міс. Швидше за все, суми вказані до вирахування обов’язкових податків і зборів: 18% ПДФО та 5% військового збору.

Вакансія продавця-консультанта в АТБ. Фото: скриншот

Працівникам обіцяють вчасну виплату грошового забезпечення, офіційне працевлаштування, зручний графік, можливість поєднувати роботу з навчанням та особистим життям, кар’єрне зростання, зручне розташування супермаркетів і дружній колектив.

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Зарплати касирів у Сільпо

Ознайомитися з відкритими вакансіями можна в інтернет-магазині мережі. За запитом "касир" доступно багато пропозицій у різних містах України. Зарплата, знову таки, варіюється залежно від населеного пункту: в Києві діапазон доходу становить 28 380-40 315 грн (впливає кількість відпрацьованих годин).

В інших містах орієнтовні зарплати перебувають на такому рівні:

Чернігів — від 16 500 до 23 000 грн;

Житомир — від 22 651 до 32 175 грн;

Луцьк — від 22 900 до 32 500 грн;

Одеса — 26 700 грн;

Львів — від 29 700 до 42 200 грн.

Суми грошового забезпечення включають податки, тобто "на руки" працівники будуть отримувати менше. Однак зростання виплат можливе завдяки системі преміювання та залежить від посадових обов’язків.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, яка мінімальна зарплата в Німеччині станом на червень 2026 року. Працівники отримують від 13,90 євро брутто (приблизно 717 грн) за годину. Тобто місячний дохід починається від 2 409 євро брутто (до сплати податків).

Також Новини.LIVE розповідали, в яких країнах Європи податки забирають велику частину доходу. Дослідження показало, що в Бельгії, Данії та Швеції держава стягує майже 50% зарплати. Натомість у Болгарії та Естонії втрати набагато менші.