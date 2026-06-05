Вакансия кассира в АТБ и Сільпо: какие зарплаты обещают сети супермаркетов

Супермаркет Сільпо в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Супермаркеты АТБ и Сільпо можно увидеть во многих городах Украины. Это одни из крупнейших сетей, где работают тысячи людей. Интересно узнать, какой уровень зарплаты предлагают продавцам-консультантам и кассирам по состоянию на 2026 год.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие ориентировочные доходы кассиров в АТБ и Сільпо.

Зарплаты кассиров в АТБ

Открытые вакансии можно посмотреть на сайте официального онлайн-магазина сети, однако информация о зарплате не указана. Мы просмотрели объявления на нескольких крупных кадровых порталах и нашли немало вакансий на должность продавца-консультанта.

Зарплаты отличаются в зависимости от города. Например, в Хмельницком и Ровно предлагают 20 000 грн/мес, в Тернополе — 22 000 грн/мес, в Луцке — 24 000 грн/мес, во Львове — 28 000 грн/мес. Скорее всего, суммы указаны до вычета обязательных налогов и сборов: 18% НДФЛ и 5% военного сбора.

Вакансия продавца-консультанта в АТБ. Фото: скриншот

Сотрудникам обещают своевременную выплату денежного обеспечения, официальное трудоустройство, удобный график, возможность совмещать работу с учебой и личной жизнью, карьерный рост, удобное расположение супермаркетов и дружный коллектив.

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Зарплаты кассиров в Сільпо

Ознакомиться с открытыми вакансиями можно в интернет-магазине сети. По запросу "кассир" доступно много предложений в разных городах Украины. Зарплата, опять таки, варьируется в зависимости от населенного пункта: в Киеве диапазон дохода составляет 28 380-40 315 грн (влияет количество отработанных часов).

В других городах ориентировочные зарплаты находятся на таком уровне:

Чернигов — от 16 500 до 23 000 грн;

Житомир — от 22 651 до 32 175 грн;

Луцк — от 22 900 до 32 500 грн;

Одесса — 26 700 грн;

Львов — от 29 700 до 42 200 грн.

Суммы денежного обеспечения включают налоги, то есть "на руки" работники будут получать меньше. Однако рост выплат возможен благодаря системе премирования и зависит от должностных обязанностей.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, какая минимальная зарплата в Германии по состоянию на июнь 2026 года. Работники получают от 13,90 евро брутто (примерно 717 грн) в час. То есть месячный доход начинается от 2 409 евро брутто (до уплаты налогов).

Также Новини.LIVE рассказывали, в каких странах Европы налоги забирают большую часть дохода. Исследование показало, что в Бельгии, Дании и Швеции государство взимает почти 50% зарплаты. Зато в Болгарии и Эстонии потери гораздо меньше.