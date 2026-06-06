Работа охранника в супермаркете: на какую зарплату рассчитывать в АТБ и Сільпо

Супермаркет АТБ в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Украинцам предлагают работу в АТБ и Сільпо с выгодными зарплатами. Среди открытых вакансий — сотрудник в службу охраны супермаркетов. Мы узнали, какие доходы обещают претендентам по состоянию на июнь 2026 года.

Сайт Новини.LIVE рассказывает об ориентировочных зарплатах охранников в АТБ и Сільпо.

Зарплата охранника в АТБ

На одном из украинских порталов поиска работы размещено пять вакансий на должность охранника. Но только два объявления содержат информацию о заработке. В Ровно обещают доход 20 500 грн за ночную смену, а в Черновцах — 21 800 грн за дневную. Также компания ищет работников для службы охраны в Одессе, Мукачево и Днепре.

На другом портале удалось найти вакансию на должность "Старший охранник" (Черновцы) с доходом 27 800 грн. Сумма сказана после вычета обязательных налогов и сборов. В обязанности входит формирование эффективной команды, обеспечение максимальной привлекательности супермаркета для клиентов и контроль безопасности.

Вакансия старшего охранника в АТБ. Фото: скриншот

Зарплата охранника в Сільпо

С открытыми вакансиями можно ознакомиться на сайте официального онлайн-магазина сети. Мы узнали, какие суммы предлагают охранникам в разных городах и селах Украины по состоянию на июнь 2026 года:

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Яворов — от 17 700 до 25 152 грн;

Одесса — от 26 900 грн;

Вита-Почтовая — от 27 900 до 39 700 грн;

Крюковщина — от 28 000 до 40 000 грн;

Софиевская Борщаговка — от 28 100 грн;

Вишневое — от 28 114 грн;

Львов — от 29 700 до 42 200 грн;

Киев — от 30 924 до 43 927 грн;

Лесники — от 33 700 до 47 900 грн.

Размеры денежного обеспечения зависят от количества отработанных часов и указаны в объявлениях до вычета налогов. Речь идет о 18% НДФЛ и 5% военного сбора. То есть суммы следует уменьшить на 23%, дабы понимать примерные заработные платы в супермаркетах Сільпо.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, о каком негласном правиле не догадываются покупатели в супермаркетах АТБ. Кассиры часто просят посетителей класть весовые товары на ленту первыми или последними. Это позволяет соблюсти нормы скорости сканирования продукции.

Также Новини.LIVE рассказывали, что в Украине подняли минимальный уровень зарплаты на предприятиях для бронирования сотрудников. Вместо 2,5 МЗП работодателям придется платить не менее 3 МЗП. Иначе бронирование не утвердят.