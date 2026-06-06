Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Сколько зарабатывают охранники в АТБ и Сільпо: суммы в июне 2026 года

Сколько зарабатывают охранники в АТБ и Сільпо: суммы в июне 2026 года

Ua ru
Дата публикации 6 июня 2026 14:35
Работа охранника в супермаркете: на какую зарплату рассчитывать в АТБ и Сільпо
Супермаркет АТБ в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Украинцам предлагают работу в АТБ и Сільпо с выгодными зарплатами. Среди открытых вакансий — сотрудник в службу охраны супермаркетов. Мы узнали, какие доходы обещают претендентам по состоянию на июнь 2026 года.

Сайт Новини.LIVE рассказывает об ориентировочных зарплатах охранников в АТБ и Сільпо.

Зарплата охранника в АТБ

На одном из украинских порталов поиска работы размещено пять вакансий на должность охранника. Но только два объявления содержат информацию о заработке. В Ровно обещают доход 20 500 грн за ночную смену, а в Черновцах — 21 800 грн за дневную. Также компания ищет работников для службы охраны в Одессе, Мукачево и Днепре.

На другом портале удалось найти вакансию на должность "Старший охранник" (Черновцы) с доходом 27 800 грн. Сумма сказана после вычета обязательных налогов и сборов. В обязанности входит формирование эффективной команды, обеспечение максимальной привлекательности супермаркета для клиентов и контроль безопасности.

Сколько зарабатывают охранники в АТБ и Сільпо: суммы в июне 2026 года - фото 1
Вакансия старшего охранника в АТБ. Фото: скриншот

Зарплата охранника в Сільпо

С открытыми вакансиями можно ознакомиться на сайте официального онлайн-магазина сети. Мы узнали, какие суммы предлагают охранникам в разных городах и селах Украины по состоянию на июнь 2026 года:

Читайте также:
  • Яворов — от 17 700 до 25 152 грн;
  • Одесса — от 26 900 грн;
  • Вита-Почтовая — от 27 900 до 39 700 грн;
  • Крюковщина — от 28 000 до 40 000 грн;
  • Софиевская Борщаговка — от 28 100 грн;
  • Вишневое — от 28 114 грн;
  • Львов — от 29 700 до 42 200 грн;
  • Киев — от 30 924 до 43 927 грн;
  • Лесники — от 33 700 до 47 900 грн.

Размеры денежного обеспечения зависят от количества отработанных часов и указаны в объявлениях до вычета налогов. Речь идет о 18% НДФЛ и 5% военного сбора. То есть суммы следует уменьшить на 23%, дабы понимать примерные заработные платы в супермаркетах Сільпо.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, о каком негласном правиле не догадываются покупатели в супермаркетах АТБ. Кассиры часто просят посетителей класть весовые товары на ленту первыми или последними. Это позволяет соблюсти нормы скорости сканирования продукции.

Также Новини.LIVE рассказывали, что в Украине подняли минимальный уровень зарплаты на предприятиях для бронирования сотрудников. Вместо 2,5 МЗП работодателям придется платить не менее 3 МЗП. Иначе бронирование не утвердят.

работа супермаркет зарплата
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации