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Главная Экономика Средняя зарплата в Венгрии: сума и в каких сферах платят больше всего

Средняя зарплата в Венгрии: сума и в каких сферах платят больше всего

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Дата публикации 18 июня 2026 15:05
Зарплаты в Венгрии: на какой уровень дохода могут рассчитывать работники в 2026 году
Зарплаты в Венгрии в 2026 году. Фото: Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

В 2026 году Венгрия по-прежнему остается одной из популярных стран для украинцев, которые задумываются о переезде в ЕС с целью работы, учебы или легального проживания. Многих привлекает её близость к Украине, относительно невысокая стоимость жизни, а также высокий уровень безопасности и умеренный климат. Несмотря на это, людей интересует ещё один вопрос: какие там зарплаты.

О том, каков размер средней зарплаты в Венгрии и в каких сферах работники получают больше всего, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на издание Divany.

Размер средней зарплаты в Венгрии в 2026 году

По последним данным, в апреле средняя брутто-зарплата в Венгрии для работников, занятых полный рабочий день, составляла 772 200 форинтов (примерно 112,6 тыс. грн). После уплаты налогов люди получали в среднем около 541 200 форинтов "на руки", то есть примерно 79 тыс. грн.

Статистика также показывает, что половина работников получает менее 436 000 форинтов нетто (около 63,6 тыс. грн). Вместе с тем, за год в стране выросли:

  • чистая зарплата — на 11,2%;
  • средняя зарплата брутто — примерно на 9%;
  • покупательная способность — почти на 8,9%.

В некоторых сферах зарплаты росли быстрее. Например, в горнодобывающей отрасли повышение составило около 23%.

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Отдельно отмечается средняя регулярная зарплата без бонусов — она составляет 711 400 форинтов брутто (примерно 103,8 тыс. грн), что на 8,4% больше, чем в прошлом году.

Как изменились зарплаты в различных секторах экономики

Если рассматривать по секторам, то в частном бизнесе средняя зарплата составляет 705 000 форинтов, а в некоммерческих организациях — 747 000 форинтов. Во всех них также отмечается рост.

Больше всего зарабатывают в финансовой и страховой сфере — около 1 419 100 форинтов брутто (более 207 тыс. грн). Самые низкие доходы традиционно в гостинично-ресторанном бизнесе — примерно 491 000 форинтов (чуть более 71 тыс. грн).

Среди промышленных секторов особенно выделяется горнодобывающая отрасль, где зарплаты выросли почти на 22,8% и достигли 961 500 форинтов. В то же время в сфере энергетики наблюдалось небольшое снижение примерно на 1%, но уровень оплаты там все равно остается высоким — около 1,1 млн форинтов.

Ранее Новини.LIVE писали, что страны ЕС существенно опережают Украину по уровню зарплат. Но стоит помнить, что с официальных доходов там уплачиваются немалые налоги. Во многих странах Западной Европы работники после всех отчислений получают на руки лишь чуть больше половины своей зарплаты.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Украине зарплаты учителей планируют повысить с 1 сентября 2026 года. В то же время молодые педагоги без большого стажа в июне могут рассчитывать на довольно скромный доход. Поэтому интересно, какую сумму они фактически получат после всех отчислений.

зарплаты Венгрия средняя зарплата
Андрей Жинкин - Редактор экономических новостей
Автор:
Андрей Жинкин
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