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Главная Экономика До 500 евро за собаку: какой налог нужно платить владельцам животных в Германии

До 500 евро за собаку: какой налог нужно платить владельцам животных в Германии

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Дата публикации 9 июля 2026 19:10
Налог на содержание животных в Германии: сколько придется заплатить владельцам собак в 2026 году
Какой налог нужно платить владельцам собак в Германии. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Коллаж Новини.LIVE

Украинцам, переезжающим в Германию вместе с домашними питомцами, следует заранее ознакомиться с местными правилами. Для владельцев собак в стране действуют обязательные требования, а в некоторых случаях придется еще и оформить страховку и платить налог.

О том, какой налог нужно платить за собак в Германии в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Административный портал Гессена.

Какой налог нужно платить за собак в Германии

После переезда собаку нужно официально зарегистрировать. После этого владелец ежегодно уплачивает специальный налог на содержание животного. Его размер зависит от города или общины и обычно составляет от 50 до 200 евро в год.

Если в семье несколько собак, платить придется больше. За второе животное налог часто выше примерно на 50%, а за третье и каждое последующее сумма может вырасти еще больше. Например, в городе Карбен:

  • за первую собаку платят 50 евро в год;
  • за вторую сумма налога больше — 70 евро;
  • за третью и последующих придется платить по 100 евро.

Для собак, которые в Германии относятся к опасным породам, действует отдельная ставка — 500 евро в год.

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Размер налога на содержание собак в Карбене. Фото: Скриншот

Кроме того, в некоторых федеральных землях владельцы собак обязаны оформить страхование гражданской ответственности. В Тюрингии такое требование распространяется на всех собак, а в других регионах страховка требуется только для крупных или потенциально опасных пород.

Однако владельцы некоторых категорий собак могут не платить налог за их содержание. Это касается собак-поводырей, собак-помощников для людей с инвалидностью, служебных и пастушьих собак, а также собак, принадлежащих работникам лесного хозяйства и егерям, имеющим соответствующий сертификат.

Каких собак могут "депортировать" из Германии

Отдельные правила касаются и ввоза собак. В Германию могут не разрешить ввозить некоторые породы, в частности питбулей, бультерьеров, американских стаффордширских терьеров и других собак, входящих в перечень потенциально опасных.

Если такое животное ввезли с нарушением правил, власти могут потребовать вывезти его из федеральной земли или даже с территории Германии.

Поэтому перед переездом с домашним питомцем стоит ознакомиться с правилами именно той федеральной земли, где вы планируете жить, ведь они могут существенно различаться в зависимости от региона.

Ранее Новини.LIVE писали, что в Германии многие люди пользуются дверями, которые закрываются автоматически. Из-за этого кажется, что дом полностью защищен. Но если не повернуть ключ в замке, это может обернуться серьезными проблемами.

Также Новини.LIVE рассказывали, что в Украине для владельцев домашних животных действуют четкие правила. За жестокое обращение или несоблюдение условий содержания питомцев предусмотрены немалые штрафы. Поэтому важно знать, за какие нарушения придется платить.

Германия налоги животные
Андрей Жинкин - Редактор экономических новостей
Автор:
Андрей Жинкин
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