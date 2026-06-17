Об этом должны знать все владельцы животных: за что могут оштрафовать в 2026 году

Штрафы за жестокое обращение с животными в Украине. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Жестокое обращение с животными в Украине не только неприемлемо с моральной точки зрения, но и наказывается законом. Ответственность могут понести как владельцы домашних питомцев, так и любой, кто издевается над бездомными или дикими животными.

О том, какое наказание грозит за жестокое обращение с животными в Украине, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Министерство юстиции Украины.

Что считается жестоким обращением с животным

К жестокому обращению относятся избиение, нанесение травм, отравление, калечение или убийство животных. Также нарушением считаются:

жестокие методы дрессировки;

умышленное натравливание животных друг на друга;

содержание на привязи без защиты от погодных условий;

оставление животного в автомобиле без присмотра в жару или мороз.

Какой штраф предусмотрен за жестокое обращение с животными

Если в результате таких действий животное не получило травм и не погибло, нарушителю грозит административная ответственность. Штраф составляет от 3 400 до 5 100 гривен.

За повторное нарушение в течение года, действия группой лиц или жестокое обращение с несколькими животными штраф может увеличиться до 8 500 гривен. Кроме того, суд может назначить административный арест на срок до 15 суток.

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За какие действия наступает уголовная ответственность

Уголовная ответственность наступает, если жестокое обращение привело к увечью или гибели животного, было совершено из хулиганских или корыстных мотивов или сопровождалось натравливанием животных друг на друга.

За такие преступления статья 299 Уголовного кодекса Украины предусматривает:

ограничение свободы на срок от одного до трех лет;

лишение свободы на срок от двух до трех лет.

Если жестокие действия совершались в присутствии детей, виновного может грозить от трех до пяти лет лишения свободы.

Наиболее суровое наказание — от пяти до восьми лет лишения свободы — предусмотрено за повторное совершение преступления, особую жестокость, действия группой лиц или издевательства над двумя и более животными.

Также наказывается изготовление и распространение фото-, видео- или аудиоматериалов, пропагандирующих жестокое обращение с животными. За это также предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

Если вы стали свидетелем жестокого обращения с животным, необходимо сообщить об этом в полицию и, по возможности, зафиксировать факт нарушения на фото или видео. Такие доказательства помогут привлечь виновных к ответственности.

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