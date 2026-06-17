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Главная Экономика От штрафа до 8 лет тюрьмы: за что строго наказывают владельцев животных

От штрафа до 8 лет тюрьмы: за что строго наказывают владельцев животных

Ua ru
Дата публикации 17 июня 2026 14:10
Об этом должны знать все владельцы животных: за что могут оштрафовать в 2026 году
Штрафы за жестокое обращение с животными в Украине. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Жестокое обращение с животными в Украине не только неприемлемо с моральной точки зрения, но и наказывается законом. Ответственность могут понести как владельцы домашних питомцев, так и любой, кто издевается над бездомными или дикими животными.

О том, какое наказание грозит за жестокое обращение с животными в Украине, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Министерство юстиции Украины.

Что считается жестоким обращением с животным

К жестокому обращению относятся избиение, нанесение травм, отравление, калечение или убийство животных. Также нарушением считаются:

  • жестокие методы дрессировки;
  • умышленное натравливание животных друг на друга;
  • содержание на привязи без защиты от погодных условий;
  • оставление животного в автомобиле без присмотра в жару или мороз.

Какой штраф предусмотрен за жестокое обращение с животными

Если в результате таких действий животное не получило травм и не погибло, нарушителю грозит административная ответственность. Штраф составляет от 3 400 до 5 100 гривен.

За повторное нарушение в течение года, действия группой лиц или жестокое обращение с несколькими животными штраф может увеличиться до 8 500 гривен. Кроме того, суд может назначить административный арест на срок до 15 суток.

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В случаях, когда дальнейшее пребывание животного у владельца представляет угрозу для его жизни или здоровья, суд может принять решение о конфискации животного.

За какие действия наступает уголовная ответственность

Уголовная ответственность наступает, если жестокое обращение привело к увечью или гибели животного, было совершено из хулиганских или корыстных мотивов или сопровождалось натравливанием животных друг на друга.

За такие преступления статья 299 Уголовного кодекса Украины предусматривает:

  • ограничение свободы на срок от одного до трех лет;
  • лишение свободы на срок от двух до трех лет.

Если жестокие действия совершались в присутствии детей, виновного может грозить от трех до пяти лет лишения свободы.

Наиболее суровое наказание — от пяти до восьми лет лишения свободы — предусмотрено за повторное совершение преступления, особую жестокость, действия группой лиц или издевательства над двумя и более животными.

Также наказывается изготовление и распространение фото-, видео- или аудиоматериалов, пропагандирующих жестокое обращение с животными. За это также предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

Если вы стали свидетелем жестокого обращения с животным, необходимо сообщить об этом в полицию и, по возможности, зафиксировать факт нарушения на фото или видео. Такие доказательства помогут привлечь виновных к ответственности.

Ранее Новини.LIVE писали, что владельцы кошек и собак в Украине часто не до конца понимают правила чипирования и регистрации животных. Однако хозяевам стоит знать свои обязанности, ведь за нарушение могут оштрафовать или даже изъять животное.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Чехии грядут изменения для владельцев собак. С 1 июля 2026 года там начнет работать Центральный реестр собак, поэтому всех владельцев обяжут регистрировать своих питомцев. За несоблюдение правил предусмотрены значительные штрафы.

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Андрей Жинкин - Редактор экономических новостей
Автор:
Андрей Жинкин
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