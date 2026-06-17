Про це мають знати всі власники тварин: за що можуть оштрафувати у 2026 році

Штрафи за жорстоке поводження з тваринами в Україні. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Жорстоке поводження з тваринами в Україні є не лише неприйнятним з точки зору моралі, а й карається законом. Відповідальність можуть понести як власники домашніх улюбленців, так і будь-хто, хто знущається з безпритульних або диких тварин.

Про те, яке покарання загрожує за жорстоке поводження з тваринами в Україні, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Міністерство юстиції України.

Що вважається жорстоким поводженням з твариною

До жорстокого поводження належать побиття, травмування, отруєння, калічення чи вбивство тварин. Також порушенням вважається:

жорстокі методи дресирування;

навмисне нацьковування тварин одна на одну;

утримання на прив’язі без захисту від погодних умов;

залишення тварини в автомобілі без нагляду в спеку чи мороз.

На скільки штрафують за жорстоке поводження з тваринами

Якщо через такі дії тварина не зазнала травм і не загинула, порушнику загрожує адміністративна відповідальність. Штраф становить від 3 400 до 5 100 гривень.

За повторне порушення протягом року, дії групою осіб або жорстоке поводження щодо кількох тварин штраф може зрости до 8 500 гривень. Крім того, суд може призначити адміністративний арешт до 15 діб.

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За які дії настає кримінальна відповідальність

Кримінальна відповідальність настає, якщо жорстоке поводження призвело до каліцтва або загибелі тварини, було вчинене з хуліганських чи корисливих мотивів або супроводжувалося нацьковуванням тварин одна на одну.

За такі злочини стаття 299 Кримінального кодексу України передбачає:

обмеження волі на строк від одного до трьох років;

позбавлення волі від двох до трьох років.

Якщо жорстокі дії відбувалися в присутності дітей, винному може загрожувати від трьох до п’яти років ув’язнення.

Найсуворіше покарання — від п’яти до восьми років позбавлення волі — передбачене за повторне вчинення злочину, особливу жорстокість, дії групою осіб або знущання з двох і більше тварин.

Також карається виготовлення та поширення фото, відео чи аудіоматеріалів, які пропагують жорстоке поводження з тваринами. За це також передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Якщо ви стали свідком жорстокого поводження з твариною, необхідно повідомити про це поліцію та, за можливості, зафіксувати факт порушення на фото чи відео. Такі докази допоможуть притягнути винних до відповідальності.

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