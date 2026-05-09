Поділ майна при розлученні: з ким може залишитися домашня тварина

Собака на руках у дівчини. Фото: Новини.LIVE

Між чоловіком і дружиною часто виникають суперечки, з ким залишиться домашня тварина в разі розлучення. Якщо вона з’явилася в родині під час шлюбу, то вважається спільною сумісною власністю. На рішення суду щодо питання подальшого піклування про чотирилапого улюбленця впливають різні фактори.

Сайт Новини.LIVE розповідає, як "ділять" домашніх тварин під час розлучення.

Тварина як особливий вид майна

Якщо жоден із подружжя не має наміру відмовлятися від домашньої тварини і хоче забрати улюбленця після розлучення, рішення про піклувальника прийматиме суд у процесі поділу майна. Для когось стане несподіванкою, що з юридичного погляду тварина вважається особливим об'єктом цивільних прав.

Це прямо передбачено статтею 180 Цивільного кодексу України. Дійсно, на живу істоту поширюється правовий режим речі, крім певних (законодавчо визначених) випадків. Іншими словами, під час розлучення "поділ" домашньої тварини є майновим спором про неподільну річ.

З ким може залишитися тварина

Єдиної відповіді на питання немає, результат судового розгляду залежить від багатьох чинників. Однак на практиці сформувалися три моделі поділу:

Читайте також:

тварину віддають одному з подружжя, а іншому власнику виплачується грошова компенсація чи надається інше майно в межах вартості породи (постанова Верховного Суду у справі № 490/6121/15-ц);

тварину визнають сумісною власністю та ділять порівну "на папері", що фактично означає спільне володіння (постанова суду у справі № 712/2218/17);

тварину визнають сумісною власністю та встановлюють порядок користування (постанова суду у справі № 742/2687/17).

Як саме суд обирає модель у конкретній справі, залежить від індивідуальних обставин. До уваги беруть всі наявні фактори, наприклад, хто з подружжя документально зазначений власником, за чиї гроші купили улюбленця, з ким він фактично проживав останнім часом, хто найбільше доглядав або витрачав особисті гроші на тварину тощо.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що деякі українці не можуть одружитися між собою. Заборона на укладання шлюбу передбачена для родичів прямої лінії споріднення, братів і сестер, усиновлювачів і усиновлених дітей. Однак існують винятки з правил.

Також Новини.LIVE розповідали, скільки існує черг спадкування за законом і хто в них входить. Всього передбачається п’ять черг — від найближчих родичів до співмешканців. Від цього залежить, хто перший може претендувати на майно померлої особи.