Раздел имущества при разводе: с кем может остаться домашнее животное

Между мужем и женой часто возникают споры, с кем останется домашнее животное в случае развода. Если оно появилось в семье во время брака, то считается общей совместной собственностью. На решение суда по вопросу дальнейшей заботы о четверолапом питомце влияют разные факторы.

Как "делят" домашних животных при разводе.

Животное как особый вид имущества

Если ни один из супругов не намерен отказываться от домашнего животного и хочет забрать питомца после развода, решение о попечителе будет принимать суд в процессе раздела имущества. Для кого-то станет неожиданностью, что с юридической точки зрения животное считается особым объектом гражданских прав.

Это прямо предусмотрено статьей 180 Гражданского кодекса Украины. Действительно, на живое существо распространяется правовой режим вещи, кроме некоторых (законодательно определенных) случаев. Иными словами, при разводе "раздел" домашнего животного является имущественным спором о неделимой вещи.

С кем может остаться животное

Единого ответа на вопрос нет, результат судебного разбирательства зависит от многих факторов. Однако на практике сформировались три модели раздела:

животное отдают одному из супругов, а другому владельцу выплачивается денежная компенсация или предоставляется другое имущество в пределах стоимости породы (постановление Верховного Суда по делу № 490/6121/15-ц);

животное признают совместной собственностью и делят поровну "на бумаге", что фактически означает совместное владение (постановление суда по делу № 712/2218/17);

животное признают совместной собственностью и устанавливают порядок пользования (постановление суда по делу № 742/2687/17).

Как именно суд выбирает модель в конкретном деле, зависит от индивидуальных обстоятельств. Во внимание принимают все имеющиеся факторы, например, кто из супругов документально указан владельцем, за чьи деньги купили любимца, с кем он фактически проживал в последнее время, кто больше всего ухаживал или тратил личные деньги на животное и т.д.

Что еще нужно знать украинцам

