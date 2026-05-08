Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Некоторые украинцы не смогут жениться: между кем запрещено заключать брак

Некоторые украинцы не смогут жениться: между кем запрещено заключать брак

Ua ru
Дата публикации 8 мая 2026 12:10
Запрет на брак в Украине: кто не может жениться в 2026 году
Запрет на брак в Украине. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Украинское законодательство запрещает брак между некоторыми гражданами. Если не состоялась официальная регистрация семейного союза в государственном органе ЗАГС, то мужчина и женщина не считаются супругами. А совместное проживание не является гарантией создания взаимных прав или обязанностей.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на статью 26 Семейного кодекса Украины.

Кто не может находиться в браке

В Украине брачный возраст для мужчины и женщины наступает с 18 лет. Однако суд может дать разрешение на брак лицам, которым исполнилось 16 лет, если это отвечает их интересам. В случае заключения брака с нарушением законодательных норм такие отношения могут признать недействительными.

Поэтому не помешает узнать, кому запрещено вступать в брак между собой в Украине. Официальная регистрация отношений недопустима между:

  • родственниками прямой линии родства;
  • родными братьями и сестрами;
  • двоюродными братьями и сестрами, родной тетей/дядей и племянником/племянницей;
  • усыновителем и усыновленным ребенком.

В то же время есть исключения из правил. По судебному решению право на брак может получить родной ребенок усыновителя и усыновленный им ребенок, а также непосредственно усыновитель и неродной ребенок после отмены решения об усыновлении.

Читайте также:

Какие браки признают недействительными

Статья 39 Семейного кодекса содержит перечень браков, которые признаются недействительными автоматически. Например, если один из пары на момент бракосочетания уже состоял в официально зарегистрированных отношениях. Другие случаи включают признание мужчины или женщины недееспособными и союз между близкими родственниками.

По решению суда недействительным признается брак, зарегистрированный без свободного согласия одной из сторон. В частности если человек страдал тяжелым психическим расстройством, находился в состоянии алкогольного/наркотического/токсического опьянения, или его принудили к бракосочетанию с применением физического/психического насилия.

Также суд может признать недействительным (но не всегда) союз с человеком, который скрыл свою тяжелую или опасную для партнера/потомков болезнь. Плюс такой результат ожидает отношения, заключенные с лицом, не достигшим брачного возраста и не получившим права на регистрацию отношений.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что украинцы могут ускорить процедуру натурализации в Польше для получения права на гражданство. Для этого нужно заключить брак с поляком. Минимальный срок оседлости в таком случае сократится на один год.

Также Новини.LIVE рассказывали, что жилая недвижимость, купленная до брака, не делится при разводе. Однако после смерти владельца квартира или дом входит в состав наследства. Если нет завещания, некоторые родственники имеют равные права на имущество.

брак запрет Женитьба
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации