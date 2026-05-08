Запрет на брак в Украине: кто не может жениться в 2026 году

Украинское законодательство запрещает брак между некоторыми гражданами. Если не состоялась официальная регистрация семейного союза в государственном органе ЗАГС, то мужчина и женщина не считаются супругами. А совместное проживание не является гарантией создания взаимных прав или обязанностей.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на статью 26 Семейного кодекса Украины.

Кто не может находиться в браке

В Украине брачный возраст для мужчины и женщины наступает с 18 лет. Однако суд может дать разрешение на брак лицам, которым исполнилось 16 лет, если это отвечает их интересам. В случае заключения брака с нарушением законодательных норм такие отношения могут признать недействительными.

Поэтому не помешает узнать, кому запрещено вступать в брак между собой в Украине. Официальная регистрация отношений недопустима между:

родственниками прямой линии родства;

родными братьями и сестрами;

двоюродными братьями и сестрами, родной тетей/дядей и племянником/племянницей;

усыновителем и усыновленным ребенком.

В то же время есть исключения из правил. По судебному решению право на брак может получить родной ребенок усыновителя и усыновленный им ребенок, а также непосредственно усыновитель и неродной ребенок после отмены решения об усыновлении.

Какие браки признают недействительными

Статья 39 Семейного кодекса содержит перечень браков, которые признаются недействительными автоматически. Например, если один из пары на момент бракосочетания уже состоял в официально зарегистрированных отношениях. Другие случаи включают признание мужчины или женщины недееспособными и союз между близкими родственниками.

По решению суда недействительным признается брак, зарегистрированный без свободного согласия одной из сторон. В частности если человек страдал тяжелым психическим расстройством, находился в состоянии алкогольного/наркотического/токсического опьянения, или его принудили к бракосочетанию с применением физического/психического насилия.

Также суд может признать недействительным (но не всегда) союз с человеком, который скрыл свою тяжелую или опасную для партнера/потомков болезнь. Плюс такой результат ожидает отношения, заключенные с лицом, не достигшим брачного возраста и не получившим права на регистрацию отношений.

