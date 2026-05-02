Развод в Украине: нужно ли возвращать подарки, сделанные родственниками одного из супругов

После расторжения брака часто остаются не только плохие воспоминания, но и возникают споры о вещах. Достаточно распространенная ситуация — когда родственники бывшего мужа просят вернуть подарки. Поэтому возникает логичный вопрос, имеют ли такие требования законное основание.

О том, нужно ли после развода возвращать подарки, которые делали родственники мужа или жены, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Нужно ли после развода возвращать подарки, сделанные родственниками одного из супругов

После развода порой возникают ситуации, когда родственники одного из супругов требуют у другого вернуть подарки, которые они делали раньше (украшения, технику, одежду и т.д.). Мол, если семья уже не вместе — значит, и вещи надо отдать обратно. Но по закону возвращать подарки не нужно:

согласно статье 717 Гражданского кодекса Украины, подаренное имущество переходит в собственность получателя окончательно и без условий возврата;

согласно статье 57 Семейного кодекса Украины, вещи, полученные в качестве подарка, принадлежат лично тому, кому они были подарены, и не подлежат разделу при разводе.

Если вещь подарили, она окончательно переходит в собственность того, кто ее получил. И при разводе такие вещи не делятся и не подлежат возврату.

Какое имущество делится при разводе в Украине

В целом все, что супруги приобрели во время брака, считается общей собственностью. Неважно, кто именно зарабатывал — даже если один из партнеров не имел дохода из-за учебы, ухода за детьми или ведения хозяйства. Это имущество можно поделить:

Читайте также:

через суд, если согласия нет;

по договоренности (например, заключить договор).

Если речь идет о недвижимости — договор обязательно должен быть нотариально заверен.

Что не делится при разводе

На сайте Сумского межрегионального управления Министерства юстиции Украины объясняют, что есть категории имущества, которые считаются личными и не подлежат разделу:

приватизированное жилье;

подарки и наследство;

вещи, купленные до брака;

имущество, приобретенное за личные средства;

земельные участки, полученные бесплатно от государства;

вещи личного пользования (даже если куплены за общие деньги).

Также к личному имуществу относятся премии, награды, компенсации за ущерб и страховые выплаты (если платились из личных средств). В некоторых случаях суд может признать личным и имущество, приобретенное тогда, когда супруги уже фактически не жили вместе.

Ранее Новини.LIVE писали, что раздел семейного имущества многие связывают только с разводом, но это не совсем так. В Украине это можно сделать и во время брака — либо договорившись между собой, либо через суд.

Также Новини.LIVE писали, что многие считают, что все купленное до бракосочетания принадлежит только тому, кто это приобрел, и второй из супругов не имеет прав на это имущество. Это частично правда, но в основном касается именно ситуации развода.