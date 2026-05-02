Головна Економіка Подарунки в шлюбі: чи доведеться повертати речі після розлучення

Подарунки в шлюбі: чи доведеться повертати речі після розлучення

Дата публікації: 2 травня 2026 08:20
Розлучення в Україні: чи потрібно повертати подарунки, зроблені родичами одного з подружжя
Чи потрібно повертати подарунки при розірванні шлюбу. Фото: Новини.LIVE, Magnific. Колаж: Новини.LIVE

Після розірвання шлюбу часто залишаються не лише погані спогади, а й виникають суперечки про речі. Досить поширена ситуація — коли родичі колишнього чоловіка просять повернути подарунки. Тож виникає логічне питання, чи мають такі вимоги законне підґрунтя.

Про те, чи потрібно після розлучення повертати подарунки, які робили родичі чоловіка чи дружини, розповідає редакція сайту Новини.LIVE

Чи потрібно після розлучення повертати подарунки, зроблені родичами одного з подружжя

Після розлучення часом виникають ситуації, коли родичі одного з подружжя вимагають в іншого повернути подарунки, які вони робили раніше (прикраси, техніку, одяг тощо). Мовляв, якщо сім’я вже не разом — значить, і речі треба віддати назад. Але за законом повертати подарунки не потрібно:

  • відповідно до статті 717 Цивільного кодексу України, подароване майно переходить у власність отримувача остаточно та без умов повернення; 
  • згідно зі статтею 57 Сімейного кодексу України, речі, отримані як дарунок, належать особисто тому, кому вони були подаровані, і не підлягають поділу під час розлучення. 

Якщо річ подарували, вона остаточно переходить у власність того, хто її отримав. І при розлученні такі речі не діляться і не підлягають поверненню.

Яке майно ділиться при розлученні в Україні

Загалом усе, що подружжя придбало під час шлюбу, вважається спільною власністю. Неважливо, хто саме заробляв — навіть якщо один із партнерів не мав доходу через навчання, догляд за дітьми чи ведення господарства. Це майно можна поділити:

  • через суд, якщо згоди немає;
  • за домовленістю (наприклад, укласти договір).

Якщо йдеться про нерухомість — договір обов’язково має бути нотаріально посвідчений.

Що не ділиться при розлученні

На сайті Сумського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України пояснюють, що є категорії майна, які вважаються особистими і не підлягають поділу:

  • приватизоване житло;
  • подарунки і спадщина;
  • речі, куплені до шлюбу;
  • майно, придбане за особисті кошти;
  • земельні ділянки, отримані безплатно від держави;
  • речі особистого користування (навіть якщо куплені за спільні гроші).

Також до особистого майна належать премії, нагороди, компенсації за шкоду та страхові виплати (якщо платилися з особистих коштів). У деяких випадках суд може визнати особистим і майно, придбане тоді, коли подружжя вже фактично не жило разом.

Раніше Новини.LIVE писали, що поділ сімейного майна багато хто пов’язує лише з розлученням, але це не зовсім так. В Україні це можна зробити і під час шлюбу — або домовившись між собою, або через суд.

Також Новини.LIVE писали, що багато хто вважає, що все куплене до одруження належить тільки тому, хто це придбав, і другий з подружжя не має прав на це майно. Це частково правда, але переважно стосується саме ситуації розлучення.

розлучення подарунки майно
Андрій Жинкін - Редактор економічних новин
Андрій Жинкін
