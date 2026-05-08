Заборона на шлюб в Україні: хто не може одружитися у 2026 році

Українське законодавство забороняє шлюб між деякими громадянами. Якщо не відбулася офіційна реєстрація сімейного союзу в державному органі РАЦС, то чоловік і жінка не вважаються подружжям. А спільне проживання не є гарантією створення взаємних прав чи обов’язків.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на статтю 26 Сімейного кодексу України.

Хто не може перебувати у шлюбі

В Україні шлюбний вік для чоловіка та жінки настає з 18 років. Однак суд може дати дозвіл на одруження особам, яким виповнилося 16 років, якщо це відповідає їх інтересам. У випадку укладання шлюбу з порушенням законодавчих норм такі відносини можуть визнати недійсними.

Тому не завадить дізнатися, кому заборонено одружуватися між собою в Україні. Офіційна реєстрація стосунків неприпустима між:

родичами прямої лінії споріднення;

рідними братами і сестрами;

двоюрідними братами і сестрами, рідною тіткою/дядьком і племінником/племінницею;

усиновлювачем і усиновленою дитиною.

Водночас є винятки з правил. За судовим рішенням право на одруження може отримати рідна дитина усиновлювача та усиновлена ним дитина, а також безпосередньо усиновлювач і нерідна дитина після скасування рішення про усиновлення.

Які шлюби визнають недійсними

Стаття 39 Сімейного кодексу містить перелік шлюбів, які визнаються недійсними автоматично. Наприклад, якщо один із пари на момент одруження вже перебував в офіційно зареєстрованих стосунках. Інші випадки включають визнання чоловіка або жінки недієздатними і союз між близькими родичами.

За рішенням суду недійсним визнається шлюб, зареєстрований без вільної згоди однієї зі сторін. Зокрема якщо особа страждала тяжким психічним розладом, перебувала у стані алкогольного/наркотичного/токсичного сп'яніння, або її змусили до одруження із застосуванням фізичного/психічного насильства.

Також суд може визнати недійсним (але не завжди) союз із людиною, яка приховала свою тяжку або небезпечну для партнера/нащадків хворобу. Плюс такий результат очікує на стосунки, укладені з особою, яка не досягла шлюбного віку та не отримала права на реєстрацію стосунків.

