Чипування тварин в Україні: які правила діють для власників собак і котів

В Україні власники домашніх тварин можуть плутатися у питаннях, пов’язаних із мікрочипуванням, ідентифікацією чотирилапих улюбленців тощо. Не завадить дізнатися, що обов’язково повинні робити власники собак і котів станом на травень 2026 року. Порушення вимог є підставою для стягнення штрафів та навіть конфіскації.

Який документ обов’язковий для тварин

З 1 березня 2026 року в Україні набув чинності закон "Про ветеринарну медицину та благополуччя тварин". Він затвердив кілька важливих правил для громадян, які мають домашніх улюбленців. Зокрема господарі собак і котів повинні оформити ветеринарний паспорт за уніфікованим зразком, який включає дані про:

власника;

походження тварини;

стан здоров’я;

діагностику;

вакцинацію;

лікування;

протиепізоотичні заходи.

Плюс документ містить опис тварини: його кличку, вид, породу, стать, вік, масть тощо. А також — інформацію про мікрочипування. Без цього паспорта українцям загрожує штрафна санкція. Однак варто розуміти, що домашніх котів, які не виходять на вулицю, ніхто не перевірятиме на наявність документа, тому оформлення залишається на розсуд господаря.

Чи обов’язково чипувати тварину

Єдиного правила чи норми закону, який би змушував власників собак і котів здійснювати чипування, в Україні немає. Реєстрація домашнього улюбленця у Єдиному державному реєстрі домашніх тварин залишається добровільною.

Однак у кожному місті є власні Правила утримання собак і котів. Наприклад, у Києві вимагають поставити тварину на особистий облік в уповноваженому органі КМДА для видачі жетона з кодом встановленого зразка. Тому мікрочипування стає необхідним кроком для правильного оформлення.

З іншого боку, для виїзду за кордон без вживляння чипу не обійтися, оскільки це обов’язкове правило міжнародного переміщення тварини. Саме після ідентифікації можна оформити необхідні ветеринарні документи для перетину кордону.

Навіщо потрібно чипувати тварину

Практичне значення процедури важко переоцінити. Мікрочип, який вводиться під шкіру тварини, є постійним ідентифікатором, за допомогою якого можна швидко встановити власника чотирилапого.

"На практиці це означає, що без ідентифікації тварини можуть виникати питання з реєстрацією, обліком та підтвердженням даних про собаку", — йдеться на сайті ветеринарної клініки "А-Вет".

Загалом власникам радять не відтягувати процес чипування задля безпеки домашнього улюбленця. Якщо собака чи кіт загубиться, а потім потрапить до ветеринарної клініки або притулку, чип дасть інформацію про господаря.

Що ще варто знати українцям

