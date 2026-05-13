Чипирование животных в Украине: какие правила действуют для владельцев собак и кошек

Собака в помещении.

В Украине владельцы домашних животных могут путаться в вопросах, связанных с микрочипированием, идентификацией четверолапых любимцев и пр. Не помешает узнать, что обязательно должны делать владельцы собак и кошек по состоянию на май 2026 года. Нарушение требований является основанием для взыскания штрафов и даже конфискации.

Какой документ обязателен для животных

С 1 марта 2026 года в Украине вступил в силу закон "О ветеринарной медицине и благополучии животных". Он утвердил несколько важных правил для граждан, которые имеют домашних любимцев. В частности хозяева собак и котов должны оформить ветеринарный паспорт по унифицированному образцу, который включает данные о:

владельце;

происхождении животного;

состоянии здоровья;

диагностике;

вакцинации;

лечении;

противоэпизоотических мерах.

Плюс документ содержит описание животного: его кличку, вид, породу, пол, возраст, масть и тому подобное. А также — информацию о микрочипировании. Без этого паспорта украинцам грозит штрафная санкция. Однако следует понимать, что домашних котов, которые не выходят на улицу, никто не будет проверять на наличие документа, поэтому оформление остается на усмотрение хозяина.

Обязательно ли чипировать животное

Единого правила или нормы закона, который бы заставлял владельцев собак и кошек осуществлять чипирование, в Украине нет. Регистрация домашнего любимца в Едином государственном реестре домашних животных остается добровольной.

Однако в каждом городе есть собственные Правила содержания собак и кошек. Например, в Киеве требуют поставить животное на личный учет в уполномоченном органе КГГА для выдачи жетона с кодом установленного образца. Поэтому микрочипирование становится необходимым шагом для правильного оформления.

С другой стороны, для выезда за границу без вживления чипа не обойтись, поскольку это обязательное правило международного перемещения животного. Именно после идентификации можно оформить необходимые ветеринарные документы для пересечения границы.

Зачем нужно чипировать животное

Практическое значение процедуры трудно переоценить. Микрочип, который вводится под кожу животного, является постоянным идентификатором, с помощью которого можно быстро установить владельца четверолапого.

"На практике это означает, что без идентификации животного могут возникать вопросы с регистрацией, учетом и подтверждением данных о собаке", — говорится на сайте ветеринарной клиники "А-Вет".

В целом владельцам советуют не оттягивать процесс чипирования для безопасности домашнего любимца. Если собака или кот потеряется, а потом попадет в ветеринарную клинику или приют, чип даст информацию о хозяине.

Что еще нужно знать украинцам

