Реєстрація собак стане обов’язковою: де в ЄС зможуть штрафувати українців

Усміхнена собака. Фото: Новини.LIVE

Деяких українців можуть чекати великі штрафи в Чехії. З 1 липня 2026 року зміняться правила для власників тварин — відбудеться запуск Центрального реєстру собак. Відповідно господарів зобов’яжуть реєструвати домашніх улюбленців.

Сайт Новини.LIVE розповідає, до чого готуватися українцям із собаками в Чехії.

Обов’язкова реєстрація собак у Чехії

Запуск єдиної системи довго відкладали, однак у липні реєстр повноцінно запрацює. Згідно з даними Європейської федерації кормів для домашніх тварин (FEDIAF), в Чехії налічувалося близько 2,23 млн собак — це четвертий показник в ЄС.

Загальний реєстр допоможе вести облік усіх домашніх улюбленців, оперативно шукати загублених тварин, протидіяти нелегальній торгівлі собаками і діяльності недобросовісних розплідників, а також покращить контроль за обов'язковим щепленням від сказу.

В Міністерстві сільського господарства Чехії повідомили, що процедура реєстрації буде платною, а конкретні суми зможуть встановлювати ветеринарні клініки — вони єдині отримають право вносити дані в систему. Інформація включатиме:

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породу і стать тварини;

відомості про кастрацію і вакцинацію від сказу;

контакти власника;

номер мікрочіпа або дані міжнародного паспорта.

"Забезпечення реєстрації собаки є юридичним обов'язком заводчика. Тому він повинен звернутися до ветеринара для отримання цієї послуги. Саме заводчик оплачує процедуру реєстрації", — зазначили в Міністерстві.

Терміни реєстрації та розмір штраф

Власники домашніх улюбленців повинні здійснити реєстрацію під час наступного обов'язкового щеплення проти сказу. Залежно від типу вакцини, процедура виконується щороку або кожні три роки. Тому максимальний термін для всіх собак — 36 місяців після запуску реєстру.

Місцеве видання lidovky.cz повідомило, що штраф за недотримання вимоги може доходити до 300 000 чеських крон (близько 645 000 грн). Тому українцям бажано не відкладати реєстрацію, інакше доведеться стикнутися з фінансовим стягненням.

Водночас Державна ветеринарна служба не заохочує миттєво звертатися до фахівців за послугою, оскільки може виникнути перевантаження Центрального реєстру собак. Протягом трьох років буде вдосталь часу для внесення відомостей в систему.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що українцям загрожують великі штрафи через шашлики влітку. Розпалювати багаття в лісі заборонено, оскільки виникає ризик пожежі. Аналогічне правило діє на території парків, скверів, заповідників, біля житлових будинків і господарських споруд.

Також Новини.LIVE розповідали, що в Чехії розглядають можливість введення фінансової допомоги для українців. Йдеться про спеціальні виплати після народження дитини. Так влада хоче підняти народжуваність у країні, мотивуючи іноземців грошима.