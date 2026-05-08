Кошти за народження дитини: де запропонували платити великі суми українцям

В Чехії можуть змінитися правила для українців із тимчасовим захистом. На тлі рекордно низької народжуваності пролунала пропозиція поширити виплату так званої "батьківської" фінансової допомоги на наших громадян. Станом на травень 2026 року державні кошти після народження дитини для біженців з України не передбачені.

Виплати на дітей для українців

Демографічна ситуація в Чехії доволі складна. Рекордно низька народжуваність призвела до дискусій серед представників влади і пошуків шляхів вирішення проблеми. Відомо, що у 2025 році українки з тимчасовим захистом народили 4 500 немовлят — це найбільший показник серед решти груп іноземців у Чехії.

Згідно з інформацією на порталі Seznam Zprávy, деякі експерти порадили депутатам обговорити розширення програми державних "батьківських" виплат. Наразі українці з тимчасовим захистом не можуть претендувати на допомогу після народження дитини, однак ухвалення відповідного рішення може виправити негативні демографічні тенденції.

"У нас є багато жінок з України в найактивнішому репродуктивному віці. Було б добре їх мотивувати цими виплатами", — уточнив аналітик Демографічного інформаційного центру Даніел Гуле.

З ним погодилися інші фахівці, хоча дехто наголосив на короткостроковому ефекті такого радикального рішення. Адже народжуваність у громадян Чехії знизилася попри наявність багатьох програм фінансової підтримки. Це наштовхує на думку про існування більш глибокої проблематики.

Які виплати на дітей у Чехії

Програма Rodičovský příspěvek, або "батьківська" грошова державна підтримка, передбачає виплати після народження немовляти в сумі:

350 000 чеських крон (745 000 грн) — на одну дитину;

700 000 чеських крон (1,49 млн гривень) — на кількох дітей.

Кошти можна отримувати щомісяця, поки дитині не виповниться три роки. Це суттєва допомога батькам, однак українці з тимчасовим захистом не включені в програму. Навіть іноземці зі спеціальним довгостроковим дозволом на проживання (п’ять років), які офіційно працюють і сплачують податки/внески, не можуть розраховувати на виплати.

Ці суми дійсні в разі народження дитини після 1 січня 2024 року. Один із міністрів Чехії запропонував збільшити розмір допомоги до 400 000 та 800 000 чеських крон відповідно для дітей, народжених після 1 січня 2027 року.

Що ще варто знати українцям

