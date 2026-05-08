Деньги за рождение ребенка: где предложили платить большие суммы украинцам

Выплаты за рождение ребенка в Чехии. Фото: УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

В Чехии могут измениться правила для украинцев с временной защитой. На фоне рекордно низкой рождаемости прозвучало предложение распространить выплату так называемой "родительской" финансовой помощи на наших граждан. По состоянию на май 2026 года государственные средства после рождения ребенка для беженцев из Украины не предусмотрены.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие выплаты могут ввести для украинцев в Чехии.

Выплаты на детей для украинцев

Демографическая ситуация в Чехии довольно сложная. Рекордно низкая рождаемость привела к дискуссиям среди представителей власти и поискам путей решения проблемы. Известно, что в 2025 году украинки с временной защитой родили 4 500 младенцев — это самый большой показатель среди остальных групп иностранцев в Чехии.

Согласно информации на портале Seznam Zprávy, некоторые эксперты посоветовали депутатам обсудить расширение программы государственных "родительских" выплат. Сейчас украинцы с временной защитой не могут претендовать на помощь после рождения ребенка, однако принятие соответствующего решения может исправить негативные демографические тенденции.

"У нас есть много женщин из Украины в самом активном репродуктивном возрасте. Было бы хорошо их мотивировать этими выплатами", — уточнил аналитик Демографического информационного центра Даниэл Гуле.

Читайте также:

С ним согласились другие специалисты, хотя некоторые отметили краткосрочный эффект такого радикального решения. Ведь рождаемость у граждан Чехии снизилась, несмотря на наличие многих программ финансовой поддержки. Это наталкивает на мысль о существовании более глубокой проблематики.

Какие выплаты на детей в Чехии

Программа Rodičovský příspěvek, или "родительская" денежная государственная поддержка, предусматривает выплаты после рождения младенца в сумме:

350 000 чешских крон (745 000 грн) — на одного ребенка;

700 000 чешских крон (1,49 млн гривен) — на нескольких детей.

Средства можно получать ежемесячно, пока ребенку не исполнится три года. Это существенная помощь родителям, однако украинцы с временной защитой не включены в программу. Даже иностранцы со специальным долгосрочным видом на жительство (пять лет), которые официально работают и платят налоги/взносы, не могут рассчитывать на выплаты.

Эти суммы действительны в случае рождения ребенка после 1 января 2024 года. Один из министров Чехии предложил увеличить размер пособия до 400 000 и 800 000 чешских крон соответственно для детей, рожденных после 1 января 2027 года.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что украинцы должны подтвердить финансовую состоятельность перед въездом в Чехию. Минимальная сумма наличных, которую нужно показать на границе, составляет 40 евро на день запланированного пребывания. Подобные требования действуют во многих странах ЕС.

Также Новини.LIVE рассказывали, что в Украине планируют повысить зарплаты учителям. Второй этап улучшения денежного обеспечения педагогов запланирован на начало учебного года. С 1 сентября 2026-го должностные оклады вырастут еще на 20%.