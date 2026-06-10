Регистрация собак станет обязательной: где в ЕС смогут штрафовать украинцев

Улыбающаяся собака. Фото: Новини.LIVE

Некоторых украинцев в Чехии могут ждать крупные штрафы. С 1 июля 2026 года изменятся правила для владельцев животных — начнет действовать Центральный реестр собак. Соответственно, хозяев обяжут регистрировать своих питомцев.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, к чему готовиться украинцам с собаками в Чехии.

Обязательная регистрация собак в Чехии

Запуск единой системы долго откладывали, однако в июле реестр полноценно заработает. Согласно данным Европейской федерации кормов для домашних животных (FEDIAF), в Чехии насчитывалось около 2,23 млн собак — это четвертый показатель в ЕС.

Общий реестр поможет вести учет всех домашних питомцев, оперативно искать потерянных животных, противодействовать нелегальной торговле собаками и деятельности недобросовестных питомников, а также улучшит контроль за обязательной вакцинацией от бешенства.

В Министерстве сельского хозяйства Чехии сообщили, что процедура регистрации будет платной, а конкретные суммы смогут устанавливать ветеринарные клиники — только они получат право вносить данные в систему. Информация будет включать:

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породу и пол животного;

сведения о кастрации и вакцинации от бешенства;

контакты владельца;

номер микрочипа или данные международного паспорта.

«Обеспечение регистрации собаки является юридической обязанностью заводчика. Поэтому он должен обратиться к ветеринару для получения этой услуги. Именно заводчик оплачивает процедуру регистрации», — отметили в министерстве.

Сроки регистрации и размер штрафа

Владельцы домашних питомцев должны осуществить регистрацию во время следующей обязательной прививки против бешенства. В зависимости от типа вакцины, процедура выполняется ежегодно или каждые три года. Поэтому максимальный срок для всех собак — 36 месяцев после запуска реестра.

Местное издание lidovky.cz сообщило, что штраф за несоблюдение требования может достигать 300 000 чешских крон (около 645 000 грн). Поэтому украинцам желательно не откладывать регистрацию, иначе придется столкнуться с финансовым взысканием.

В то же время Государственная ветеринарная служба не рекомендует сразу обращаться к специалистам за услугой, поскольку может возникнуть перегрузка Центрального реестра собак. В течение трех лет будет достаточно времени для внесения сведений в систему.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что украинцам грозят крупные штрафы за шашлыки летом. Разжигать костры в лесу запрещено, поскольку возникает риск пожара. Аналогичное правило действует на территории парков, скверов, заповедников, возле жилых домов и хозяйственных построек.

Также Новини.LIVE рассказывали, что в Чехии рассматривают возможность введения финансовой помощи для украинцев. Речь идет о специальных выплатах после рождения ребенка. Так власти хотят поднять рождаемость в стране, мотивируя иностранцев деньгами.