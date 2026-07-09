Податок на утримання тварин в Німеччині: скільки потрібно заплатити власникам собак у 2026 році

Який податок потрібно платити власникам собак в Німеччині. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Колаж Новини.LIVE

Українцям, які переїжджають до Німеччини разом із домашніми улюбленцями, варто заздалегідь ознайомитися з місцевими правилами. Для власників собак у країні діють обов'язкові вимоги, а в деяких випадках доведеться ще й оформити страховку та платити податок.

Про те, який податок потрібно платити за собак в Німеччині у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Адміністративний портал Гессена.

Який податок потрібно платити за собак в Німеччині

Після переїзду собаку потрібно офіційно зареєструвати. Після цього власник щороку сплачує спеціальний податок на утримання тварини. Його розмір залежить від міста чи громади й зазвичай становить від 50 до 200 євро на рік.

Якщо в родині кілька собак, платити доведеться більше. За другу тварину податок часто вищий приблизно на 50%, а за третю і кожну наступну сума може зрости ще більше. Наприклад, у місті Карбен:

за першу собаку платять 50 євро на рік;

за другу сума податку більша — 70 євро;

за третю та наступних доведеться платити по 100 євро.

Для собак, яких у Німеччині відносять до небезпечних порід, діє окрема ставка — 500 євро на рік.

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Розмір податку на утримання собак у Карбені. Фото: Скриншот

Крім того, у деяких федеральних землях власники собак зобов'язані оформити страхування цивільної відповідальності. У Тюрингії така вимога поширюється на всіх собак, а в інших регіонах страховка потрібна лише для великих або потенційно небезпечних порід.

Однак власники деяких категорій собак можуть не платити податок за їх утримання. Це стосується собак-поводирів, собак-помічників для людей з інвалідністю, службових і пастуших собак, а також собак, які належать працівникам лісового господарства та єгерям, що мають відповідний сертифікат.

Яких собак можуть "депортувати" з Німеччини

Окремі правила стосуються і ввезення собак. До Німеччини можуть не дозволити завозити деякі породи, зокрема пітбулів, бультер'єрів, американських стаффордширських тер'єрів та інших собак, які входять до переліку потенційно небезпечних.

Якщо таку тварину ввезли з порушенням правил, влада може вимагати вивезти її з федеральної землі або навіть із території Німеччини.

Тому перед переїздом із домашнім улюбленцем варто перевірити правила саме тієї федеральної землі, де ви плануєте жити, адже вони можуть суттєво відрізнятися залежно від регіону.

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