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Главная Экономика Зарплаты, соцвыплаты и поддержка родителей: что ждет украинцев в Германии в августе

Зарплаты, соцвыплаты и поддержка родителей: что ждет украинцев в Германии в августе

Ua ru
Дата публикации 30 июля 2026 12:12
Украинцев в Германии ждут важные изменения: к чему готовиться в августе 2026 года
Купюры евро, паспорта Германии и Украины. Коллаж: Новини.LIVE

Многие украинцы давно проживают в Германии, поэтому следят за изменениями и нововведениями. В течение августа 2026 года наберут силу новые правила для граждан — как немцев, так иностранцев. Мы разобрались, к чему следует готовиться в ближайшее время.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что ждет украинцев в Германии с 1 августа.

Минимальная зарплата в Германии

Согласно данным на сайте Федерального правительства Германии, минимальная зарплата в стране зафиксирована на уровне 13,90 евро брутто в час. Речь идет о ставке до вычета обязательных налогов и сборов. В месяц сотрудники могут рассчитывать на сумму около 2 409 евро брутто при полной занятости.

Средние годовые выплаты в Германии зависят от сферы деятельности, стажа, квалификации и даже федеральной земли. Традиционно в восточных регионах зарплаты ниже, а медианный доход составляет примерно 39 250 евро брутто на востоке и 46 900 евро брутто — на западе. Самая высокая средняя зарплата среди городов зафиксирована в Мюнхене — около 58 000 евро брутто в год.

Уход за первоклассниками в школе

С 1 августа в школах начнут предлагать родителям продленный уход за детьми в будние дни. Это право предусматривает восемь часов пребывания в учебном заведении в день, включая уроки. В 2026 году уход будет обеспечиваться для первоклассников, а с 2027-го — для всех учеников 1-4 классов.

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Для родителей, которые задерживаются на работе, это станет отличной поддержкой, поскольку не придется просить кого-то забрать ребенка из школы или регулярно отпрашиваться у руководителя. При этом программа действует для всех желающих и независимо от того, работают ли оба родителя.

Что будет с выплатами в Германии

Украинцы, прибывшие до 1 апреля 2025 года, продолжат получать выплаты Bürgergeld от государства. Базовые суммы для различных категорий лиц находятся на таком уровне:

  • 563 евро — для одиноких людей и одиноких родителей;
  • 506 евро — для каждого из супругов или партнеров;
  • 451 евро — для молодежи до 25 лет, проживающей вместе с родителями.

В то же время иностранцев, которые въехали позже, с 1 июля перевели на систему AsylbLG, что предусматривает активное содействие в трудоустройстве и сокращение или отмену помощи в случае длительного отсутствия работы. Размер выплат тоже различается: 455 евро в месяц одиноким людям и по 409 евро — каждому из супругов.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что в Германии уровень зарплаты зависит от региона проживания. Медианный доход отражает реальный уровень благосостояния граждан. По последним доступным данным, средняя зарплата в западных землях составляет около 47 000 евро брутто.

Также Новини.LIVE рассказывали, сколько ориентировочно зарабатывают медсестры за границей. Медианный доход в Польше с 1 июля превышает 15 300 злотых брутто в месяц. А в Германии средний заработок медицинской сестры достигает 4 329 евро брутто в месяц.

Германия минимальная зарплата соцвыплаты
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская
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