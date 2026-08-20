Временная защита в ЕС: зачем нужен штамп о пересечении границы

Почему важен штамп пограничника: новые правила ЕС для украинцев
В конце июля Совет Европейского Союза продлил временную защиту украинцев до 4 марта 2028 года. В то же время для новых соискателей убежища введены дополнительные ограничения. Отныне получить убежище смогут только те лица, которые надлежащим образом выполняют свои военные обязанности в Украине. В связи с обновлением правил Посольство Украины в Германии выпустило официальную рекомендацию для всех граждан, выезжающих из страны.
Об этом сообщает посольство Украины в Федеративной Республике Германия, передают Новини.LIVE.
Важность отметки о пересечении границы
Дипломаты советуют всем украинцам при выезде из Украины требовать у сотрудников Государственной пограничной службы Украины физический штамп или отметку о пересечении границы в заграничном паспорте. Это не зависит от возраста или пола человека, ведь этот штамп необходим всем.
Это позволит избежать бюрократических задержек и подтвердить точную дату выезда при оформлении статуса временной защиты в странах-членах ЕС.
Как получить штамп, если я уже за границей
Если вы пересекли границу без штампа, официальное подтверждение можно получить, направив запрос в Главный центр обработки специальной информации Государственной пограничной службы Украины.
Для этого необходимо оформить заявление, указав:
- ФИО заявителя.
- Адрес места жительства или пребывания.
- Серия и номер загранпаспорта.
- Письменное согласие лица, если запрос подает его законный представитель.
Подать заявление можно лично в общественной приемной Администрации ГПСУ в Киеве или по почте в запечатанном конверте с обратным адресом на адрес Администрации ГПСУ.
Если нет возможности добраться до Киева, то в таком случае можно воспользоваться электронной почтой.
При отправке по электронной почте заявление прикрепляется в виде отдельного файла и должно быть заверено одним из двух способов:
- просто отсканированное заявление, на котором вы от руки поставили свою подпись, в форматах PDF, DOCX, JPG или PNG;
- или документ в цифровом формате, подписанный электронной цифровой подписью. В этом случае отправляется архивный файл с подписью, которую можно проверить через аккредитованный сервисный центр.
Четкие разъяснения от ЕС
Как сообщает Европейская Правда, в ближайшее время в Евросоюзе смогут ясно объяснить новые правила предоставления временной защиты украинцам.
"Будут новые и обновленные операционные установки, которые мы также опубликуем в ближайшие недели", — заявил спикер Еврокомиссии Маркус Ламмерт.
Что еще стоит знать
Недавно Новини.LIVE рассказывали об ограничениях на предоставление временной защиты украинцам в Германии. По информации официальных ведомств, украинские мужчины призывного возраста, прибывающие в страну начиная с 31 июля 2026 года, больше не смогут автоматически оформлять временную защиту, если они не освобождены от военной службы. Мужчины, которые не могут получить временную защиту, могут обратиться с заявлением о предоставлении убежища в соответствии с общей процедурой.
Также Новини.LIVE сообщали о введении дополнительных ограничений в Чехии. Правительство Чешской Республики было одним из главных инициаторов принятия ограничений на предоставление временной защиты украинцам. Причиной для такого шага стало изменение демографической ситуации.