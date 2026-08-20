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Главная Экономика Почему важен штамп пограничника: новые правила ЕС для украинцев

Почему важен штамп пограничника: новые правила ЕС для украинцев

Ua ru
Дата публикации 20 августа 2026 16:10
Временная защита в ЕС: зачем нужен штамп о пересечении границы
Мужская рука держит заграничный паспорт Украины. Фото: Новини.LIVE

В конце июля Совет Европейского Союза продлил временную защиту украинцев до 4 марта 2028 года. В то же время для новых соискателей убежища введены дополнительные ограничения. Отныне получить убежище смогут только те лица, которые надлежащим образом выполняют свои военные обязанности в Украине. В связи с обновлением правил Посольство Украины в Германии выпустило официальную рекомендацию для всех граждан, выезжающих из страны.

Об этом сообщает посольство Украины в Федеративной Республике Германия, передают Новини.LIVE.

Важность отметки о пересечении границы

Дипломаты советуют всем украинцам при выезде из Украины требовать у сотрудников Государственной пограничной службы Украины физический штамп или отметку о пересечении границы в заграничном паспорте. Это не зависит от возраста или пола человека, ведь этот штамп необходим всем.

Почему важен штамп пограничника: новые правила ЕС для украинцев - фото 1
Рекомендация посольства Украины в ФРГ. Фото: скриншот

Это позволит избежать бюрократических задержек и подтвердить точную дату выезда при оформлении статуса временной защиты в странах-членах ЕС.

Как получить штамп, если я уже за границей

Если вы пересекли границу без штампа, официальное подтверждение можно получить, направив запрос в Главный центр обработки специальной информации Государственной пограничной службы Украины.

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Для этого необходимо оформить заявление, указав:

  1. ФИО заявителя.
  2. Адрес места жительства или пребывания.
  3. Серия и номер загранпаспорта.
  4. Письменное согласие лица, если запрос подает его законный представитель.

Подать заявление можно лично в общественной приемной Администрации ГПСУ в Киеве или по почте в запечатанном конверте с обратным адресом на адрес Администрации ГПСУ.

Если нет возможности добраться до Киева, то в таком случае можно воспользоваться электронной почтой.

При отправке по электронной почте заявление прикрепляется в виде отдельного файла и должно быть заверено одним из двух способов:

  • просто отсканированное заявление, на котором вы от руки поставили свою подпись, в форматах PDF, DOCX, JPG или PNG;
  • или документ в цифровом формате, подписанный электронной цифровой подписью. В этом случае отправляется архивный файл с подписью, которую можно проверить через аккредитованный сервисный центр.

Четкие разъяснения от ЕС

Как сообщает Европейская Правда, в ближайшее время в Евросоюзе смогут ясно объяснить новые правила предоставления временной защиты украинцам.

"Будут новые и обновленные операционные установки, которые мы также опубликуем в ближайшие недели", — заявил спикер Еврокомиссии Маркус Ламмерт.

Что еще стоит знать

Недавно Новини.LIVE рассказывали об ограничениях на предоставление временной защиты украинцам в Германии. По информации официальных ведомств, украинские мужчины призывного возраста, прибывающие в страну начиная с 31 июля 2026 года, больше не смогут автоматически оформлять временную защиту, если они не освобождены от военной службы. Мужчины, которые не могут получить временную защиту, могут обратиться с заявлением о предоставлении убежища в соответствии с общей процедурой.

Также Новини.LIVE сообщали о введении дополнительных ограничений в Чехии. Правительство Чешской Республики было одним из главных инициаторов принятия ограничений на предоставление временной защиты украинцам. Причиной для такого шага стало изменение демографической ситуации.

Европейский союз Германия пограничники загранпаспорт Украины ГПСУ временная защита
Матвей Кулак - редактор экономических новостей
Автор:
Матвей Кулак

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