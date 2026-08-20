Временная защита в ЕС: зачем нужен штамп о пересечении границы

Мужская рука держит заграничный паспорт Украины. Фото: Новини.LIVE

В конце июля Совет Европейского Союза продлил временную защиту украинцев до 4 марта 2028 года. В то же время для новых соискателей убежища введены дополнительные ограничения. Отныне получить убежище смогут только те лица, которые надлежащим образом выполняют свои военные обязанности в Украине. В связи с обновлением правил Посольство Украины в Германии выпустило официальную рекомендацию для всех граждан, выезжающих из страны.

Об этом сообщает посольство Украины в Федеративной Республике Германия, передают Новини.LIVE.

Важность отметки о пересечении границы

Дипломаты советуют всем украинцам при выезде из Украины требовать у сотрудников Государственной пограничной службы Украины физический штамп или отметку о пересечении границы в заграничном паспорте. Это не зависит от возраста или пола человека, ведь этот штамп необходим всем.

Рекомендация посольства Украины в ФРГ. Фото: скриншот

Это позволит избежать бюрократических задержек и подтвердить точную дату выезда при оформлении статуса временной защиты в странах-членах ЕС.

Как получить штамп, если я уже за границей

Если вы пересекли границу без штампа, официальное подтверждение можно получить, направив запрос в Главный центр обработки специальной информации Государственной пограничной службы Украины.

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Для этого необходимо оформить заявление, указав:

ФИО заявителя. Адрес места жительства или пребывания. Серия и номер загранпаспорта. Письменное согласие лица, если запрос подает его законный представитель.

Подать заявление можно лично в общественной приемной Администрации ГПСУ в Киеве или по почте в запечатанном конверте с обратным адресом на адрес Администрации ГПСУ.

Если нет возможности добраться до Киева, то в таком случае можно воспользоваться электронной почтой.

При отправке по электронной почте заявление прикрепляется в виде отдельного файла и должно быть заверено одним из двух способов:

просто отсканированное заявление, на котором вы от руки поставили свою подпись, в форматах PDF, DOCX, JPG или PNG;

или документ в цифровом формате, подписанный электронной цифровой подписью. В этом случае отправляется архивный файл с подписью, которую можно проверить через аккредитованный сервисный центр.

Четкие разъяснения от ЕС

Как сообщает Европейская Правда, в ближайшее время в Евросоюзе смогут ясно объяснить новые правила предоставления временной защиты украинцам.

"Будут новые и обновленные операционные установки, которые мы также опубликуем в ближайшие недели", — заявил спикер Еврокомиссии Маркус Ламмерт.

Что еще стоит знать

Недавно Новини.LIVE рассказывали об ограничениях на предоставление временной защиты украинцам в Германии. По информации официальных ведомств, украинские мужчины призывного возраста, прибывающие в страну начиная с 31 июля 2026 года, больше не смогут автоматически оформлять временную защиту, если они не освобождены от военной службы. Мужчины, которые не могут получить временную защиту, могут обратиться с заявлением о предоставлении убежища в соответствии с общей процедурой.

Также Новини.LIVE сообщали о введении дополнительных ограничений в Чехии. Правительство Чешской Республики было одним из главных инициаторов принятия ограничений на предоставление временной защиты украинцам. Причиной для такого шага стало изменение демографической ситуации.