Ограничения на временную защиту в Германии: условия для военнообязанных

Очередь мужчин. Фото: Новини.LIVE

Германия вслед за Чехией ограничивает предоставление временной защиты. Правила пребывания украинцев в странах Европейского Союза претерпевают существенные изменения, которые в первую очередь касаются военнообязанных. Отныне ключевым условием для предоставления временной защиты по упрощенной процедуре является наличие документального подтверждения об исполнении воинской обязанности или наличие законных оснований для пересечения границы.

Об этом сообщило Министерство внутренних дел Германии в ответ на запрос DW, передают Новини.LIVE.

Кто теряет право на временную защиту

По информации министерства, украинские мужчины в возрасте от 23 до 60 лет, прибывающие в страну начиная с 31 июля 2026 года, больше не смогут автоматически оформлять временную защиту, если они не освобождены от военной службы.

Изменения приняты во исполнение соответствующего решения Совета Европейского Союза. Согласно новым правилам:

временная защита предоставляется исключительно тем лицам, чья военная обязанность перед государством считается выполненной;

при оформлении документов необходимо предоставить официальные доказательства легального пересечения границы Украины. Это может быть штамп в паспорте от украинских пограничников, подтверждающий, что вы легально покинули страну.

Что будет с теми, кто уже имеет защиту

В то же время эти нововведения не касаются лиц, въехавших в Германию до 31 июля 2026 года и уже имеющих оформленную защиту. Для них, как и для других категорий украинских беженцев, действие временной защиты автоматически продлено до марта 2028 года.

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Альтернатива временной защите

Мужчины, которые не могут получить временную защиту, имеют право подать заявление о предоставлении убежища в соответствии с общей процедурой.

Каждое такое ходатайство рассматривается Федеральной службой по вопросам миграции и беженцев в индивидуальном порядке. Однако в министерстве подчеркнули, что сами по себе военные обязательства или риск призыва в Украине не являются основанием для предоставления статуса беженца в соответствии с международным и национальным законодательством.

Могут ли депортировать

Если человек находится в стране нелегально и не выезжал из Украины через контрольно-пропускной пункт, Германия будет применять нормы миграционного права. Если будет доказано, что для пребывания нет никаких законных оснований, его могут депортировать.

Ограничение прав мужчин призывного возраста стало результатом совместной позиции стран Европейского союза. Представители ЕС объясняют введение таких законов необходимостью поддержать законные потребности Украины в защите собственной независимости и оборонного потенциала.

Недавно Новини.LIVE сообщали об ограничениях на предоставление временной защиты в Чехии. Там с 5 августа вступила в силу директива ЕС о предоставлении защиты мужчинам в возрасте от 23 до 60 лет. По словам министра внутренних дел Чехии Любомира Метнара, причиной такого шага стало изменение демографической ситуации.

Также Новини.LIVE рассказывали, сколько налички необходимо иметь украинцам для пересечения границы с ЕС. В случае отсутствия денег граждане рискуют не пройти контрольно-пропускной пункт. По словам Государственной таможенной службы, несовершеннолетние имеют право на трансграничное перемещение валюты.