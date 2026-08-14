Обмеження на тимчасовий захист у Німеччині: умови для військовозобов'язаних

Черга чоловіків. Фото: Новини.LIVE

Німеччина слідом за Чехією обмежує надання тимчасового захисту. Правила перебування українців у країнах Європейського Союзу зазнають суттєвих корегрегувань, які насамперед стосуються військовозобов'язаних. Відтепер ключовою умовою для надання тимчасового захисту за спрощеною процедурою є наявність документального підтвердження про виконання військового обов'язку або наявність законних підстав перетину кордону.

Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ Німеччини у відповідь на запит DW, передають Новини.LIVE.

Хто втрачає право на тимчасовий захист

За інформацією міністерства, українські чоловіки віком від 23 до 60 років, які прибувають до країни починаючи з 31 липня 2026 року, більше не зможуть автоматично оформлювати тимчасовий захист, якщо вони не звільнені від військової служби.

Зміни ухвалено на виконання відповідного рішення Ради Європейського Союзу. Згідно з новими правилами:

тимчасовий захист надається виключно тим особами, чий військовий обов'язок перед державою вважається виконаним;

при оформленні документів необхідно надати офіційні докази легального перетину кордону України. Це може бути штамп в паспорті від українських прикордонників, що ви легально залишили країну.

Що буде з тими, хто вже має захист

Водночас ці нововведення не стосуються осіб, які в'їхали до Німеччини до 31 липня 2026 року та вже мають оформлений захист. Для них, як і для інших категорій українських біженців, дію тимчасового захисту автоматично продовжено до березня 2028 року.

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Альтернатива тимчасовому захисту

Чоловіки, які не можуть отримати тимчасовий захист, мають право звернутися із заявою про надання притулку за загальною процедурою.

Кожне таке прохання розглядається Федеральною службою з питань міграції та біженців в індивідуальному порядку. Проте в міністерстві наголосили, що самі по собі військові зобов'язання чи ризик призову в Україні не є підставою для надання статусу біженця згідно з міжнародним та національним законодавством.

Чи можуть депортувати

Якщо людина перебуває в країні нелегально і не виїжджала з України через контрольно-пропускний пункт, Німеччина застосовуватиме стандарти міграційного права. Якщо буде доведено, що для перебування немає жодних законних підстав, то його може бути депортовано.

Обмеження прав для чоловіків призовного віку стало результатом спільної позиції країн Європейського союзу. Представники ЄС пояснюють впровадження таких законів для того, аби підтримати законні потреби України в захисті власної власної незалежності та оборонного потенціалу.

Нещодавно Новини.LIVE повідомляли про обмеження надання тимчасового захисту в Чехії. Там з 5 серпня запрацювала директива ЄС щодо надання захисту чоловікам віком від 23 до 60 років. За словами міністра внутрішніх справ Чехії Любоміра Метнара, причиною для такого кроку стала зміна демографії.

Також Новини.LIVE розповідали скільки українцям необхідно мати готівки для перетину кордону з ЄС. У разі відсутності грошей, громадяни ризикують не пройти контрольно-пропускний пункт. За словами Державної митної служби, неповнолітні мають право на транскордонне переміщення валюти.