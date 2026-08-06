Чехия закрывает приют для призывников: решение Совета ЕС вступило в силу

Мужчина и женщина за стойкой регистрации, заграничный паспорт Украины. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

С 5 августа в Чехии вступили в силу новые жесткие правила предоставления временной защиты перемещенным лицам из Украины. Отныне мужчины призывного возраста, которые не могут официально подтвердить выполнение своего воинского долга на родине, больше не смогут получить статус беженца. Соответствующее решение Совета ЕС было официально опубликовано 4 августа в Официальном журнале Евросоюза.

Об этом заявил глава МВД Чехии Любомир Метнар, передают Новини.LIVE.

Чехия добилась введения ограничений на уровне ЕС

Правительство Чешской Республики было одним из главных инициаторов принятия этих нормативных изменений. В чешском Министерстве внутренних дел рассчитывают, что новое нововведение позволит сократить поток вновь прибывающих мужчин на десятки процентов, а также существенно снизит нагрузку на местную медицинскую и социальную инфраструктуру.

Причиной для такого шага стало изменение демографической ситуации. В 2025 году впервые с начала полномасштабной войны количество мужчин, прибывавших в Чехию из Украины, превысило количество женщин. За последний год число украинцев трудоспособного возраста в этой стране выросло более чем на 20 тысяч человек, достигнув отметки в 132 тысячи.

Кого именно коснутся изменения

Ограничения касаются исключительно тех лиц, которые обращаются за оформлением статуса временной защиты начиная с 5 августа. Общий режим временной защиты для более чем 4 миллионов украинских граждан официально продлен до 4 марта 2028 года. На украинцев, которые уже получили статус ранее и находятся в странах ЕС, новое требование не будет распространяться.

Как получить временную защиту

Женщины и несовершеннолетние по-прежнему смогут беспрепятственно получать временную защиту. Мужчины призывного возраста должны подтвердить выполнение воинской обязанности, предоставив информацию в приложении «Резерв+» или же предъявив документы о снятии с учета.

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Также Новини.LIVE рассказывали, сколько наличных необходимо иметь при пересечении границы ЕС. Если вы едете в соседнюю Польшу, то на пограничном пункте вам необходимо предъявить сумму, равную количеству дней вашего пребывания, умноженному на 75 польских злотых (ориентировочно 910 гривен). Наличные также могут быть в евро.