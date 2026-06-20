Курс доллара в конце июня: к чему готовиться украинцам в ближайшее время

Обмен долларов в Киеве. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Украинцы пытаются выгодно обменять купюры доллара, однако с каждым днем это становится все сложнее. Ведь девальвация гривны продолжается, а курс американской валюты растет. Не помешает узнать, к чему следует готовиться нашим гражданам в ближайшее время.

Об этом рассказал доктор экономических наук Алексей Плотников в комментарии редакции Новини.LIVE.

Что будет с курсом доллара в Украине

К резкой девальвации гривны украинцы не были готовы: по состоянию на 11 июня официальный курс доллара вырос до рекордного показателя 44,97 грн/долл. По словам эксперта, ранее звучало предложение от МВФ ускорить обесценивание национальной валюты в случае отсутствия внешнего финансирования или замедления поступлений от партнеров.

"Это был запасной вариант, и все надеялись, что до него дело не дойдет. Но, к сожалению, получилось так, что с внешними поступлениями сейчас есть проблемы, и государство пошло на то, чтобы девальвировать валюту более активно", — отметил Плотников.

Динамика официального курса гривны к доллару. Фото: скриншот/НБУ

Он считает, что официальный курс гривны к доллару не превысит психологическую отметку в 45 грн/долл. до конца июня, поскольку этот средневзвешенный показатель запланирован ближе к концу года. Однако украинцы увидят колебания с разницей в 10-15 копеек в период с 22 по 28 июня.

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Курс доллара в конце 2026 года

Ранее экономист Сергей Фурса рассказал в эфире Новини.LIVE, что ситуация на валютном рынке Украины остается полностью под контролем Национального банка. Ведь умеренные темпы девальвации гривны — это рост курса доллара всего на несколько процентов.

"Де-факто ничего кардинального не происходит. НБУ допускает или не допускает определенные колебания. Регулятор еще в начале года заявил, что хочет увеличить амплитуду, дабы люди привыкали к активной динамике", — уточнил эксперт.

По его словам, до конца лета значительных сдвигов на рынке не будет, а к концу 2026 года официальный курс гривны к доллару может выйти на максимальный уровень 45,91 грн/долл. То есть эксперт не считает, что американская валюта превысит отметку в 46 грн/долл.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что Национальный банк выпустил новые купюры номиналом 100 гривен. Они отличаются лишь одним элементом — надписью "СЛАВА УКРАИНЕ! ГЕРОЯМ СЛАВА!". Защита и дизайн наличных аналогичны образцу 2014 года.

Также Новини.LIVE рассказывали о проблемных купюрах евро в Украине. Регулятор больше не выпускает банкноты номиналом 500 евро, из-за чего их стало трудно обменять или использовать. Даже за рубежом возникают ситуации, когда деньги не хотят принимать.