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Главная Экономика Валюта держит удар: что будет с курсом доллара и евро в ближайшее время

Валюта держит удар: что будет с курсом доллара и евро в ближайшее время

Ua ru
Дата публикации 19 июня 2026 17:12
Курс доллара и евро в Украине: обмен какой валюты будет выгодным в ближайшее время
Курсы обмена валют в Украине. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Во второй половине июня 2026 года курсы доллара и евро отклонились от традиционных в последнее время тенденций. Девальвация национальной валюты продолжается, однако ее темпы замедлились. Не помешает узнать, к каким официальным показателям следует готовиться в ближайшее время.

Об этом рассказал доктор экономических наук Алексей Плотников в комментарии редакции Новини.LIVE.

Что будет с курсом доллара в Украине

В течение июня официальный курс гривны к доллару вырос до рекордного показателя 44,97 грн/долл. На понедельник, 22 июня, Национальный банк рассчитал уровень 44,90 грн/долл. Еще ранее появилось предложение ускорить девальвацию гривны, если не будет внешнего финансирования или замедлится поступление ресурсов.

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Колебания официального курса гривны к доллару. Фото: скриншот

"Это был запасной вариант, и все надеялись, что до него дело не дойдет. Но, к сожалению, получилось так, что с внешними поступлениями сейчас есть проблемы, и государство пошло на то, чтобы девальвировать валюту более активно", — отметил эксперт.

По его словам, до конца месяца официальный курс не превысит психологическую отметку в 45 грн/долл., однако может вплотную приблизиться к ней. В течение следующей недели, в период с 22 по 28 июня, показатели будут колебаться в текущем диапазоне с разницей в 10–15 копеек.

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Чего ожидать от курса евро

С евро сложилась интересная и неожиданная ситуация: в первой половине июня всего за один день официальный курс поднялся с 51,35 до 51,89 грн/евро, а между 18 и 19 июня произошло резкое падение на 48 копеек — с 51,93 до 51,45 грн/евро. Нетипичные для валюты колебания объясняются ее соотношением к доллару.

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Колебания официального курса гривны к евро. Фото: скриншот

"Мы традиционно говорим, что евро в Украине рассчитывается через доллар. Поэтому с этой точки зрения никаких глобальных тенденций нет. И не будет, скорее всего, до осеннего периода — конца августа или начала сентября", — отметил Алексей Плотников.

В то же время утром 19 июня доллар в основной валютной паре укрепился до 1,14 долл./евро по сравнению с предыдущим показателем 1,16 долл./евро. Это результат заключения перемирия между США и Ираном, что привело к укреплению позиций американской валюты.

Уже во второй половине суток соотношение вернулось к прежнему уровню, когда стало известно о нарушении Ираном мирного соглашения и очередной блокировке Ормузского пролива. Иными словами, из-за нестабильной ситуации на Ближнем Востоке возможны колебания курса евро.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, доллары какого года выпуска недействительны в Украине. Статус платежного средства сохраняют все купюры, выпущенные Федеральной резервной системой США после 1914 года. Однако к обмену могут не принять банкноты с признаками сильного износа.

Также Новини.LIVE рассказывали, в какой валюте украинцам стоит хранить сбережения. Экономист выделил гривну, доллар и евро как три основные валюты для накопления. Ведь главной целью в условиях полномасштабной войны является сохранение средств, а не их приумножение.

курс валют курс доллара курс евро
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская
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