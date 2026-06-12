Старые долларовые купюры: банкноты какого года выпуска недействительны в Украине

Купюры доллара в руках. Фото: Новини.LIVE

Украинцы могут использовать в расчетных операциях купюры доллара разных годов выпуска и номиналов. С обменом некоторых банкнот нередко возникают проблемы, хотя закон четко регламентирует случаи, когда иностранная валюта не подлежит операциям купли-продажи. Не помешает узнать, доллары какого года выпуска утратили статус платежного средства.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на uscurrency.gov.

Недействительные купюры доллара

Согласно политике правительства Соединенных Штатов Америки, все дизайны банкнот национальной валюты остаются законным платежным средством независимо от даты введения в обращение. Эта норма распространяется на номиналы долларовых купюр, выпущенные с 1914 года. Наличные, напечатанные ранее, утратили платежеспособность во всем мире.

В Национальном банке Украины подтвердили, что финансовые учреждения не имеют полномочий устанавливать запрет на обмен долларов в зависимости от номинала и года эмиссии. Это касается операций со всеми купюрами, которые выпускались Федеральной резервной системой США с 1914 года.

Как украинцам не потерять сбережения

Ранее мы рассказывали, как украинцам сохранить свои деньги в условиях растущих экономических рисков. Некоторые люди хранят финансы на депозитных банковских счетах, ожидая роста суммы в соответствии с процентами по выбранной услуге.

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Однако экономист Олег Устенко в эфире Новини.LIVE отметил, что депозиты во время полномасштабной войны помогают лишь сохранить средства, а не заработать.

"Возникают вопросы: в какой банк обратиться, под какие проценты открыть депозит, какую валюту положить и т. д. Я бы рекомендовал держать сбережения в гривне, долларах и евро", — отметил эксперт.

Поскольку ежедневно происходят неожиданные курсовые колебания, быть уверенным в доходе от депозита или обмена очень сложно. К тому же в мире ухудшилась ситуация с гарантированностью основных валют, что делает доступные для украинцев финансовые инструменты неэффективными.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что будет с курсом доллара в Украине в течение июня 2026 года. Национальный банк активно девальвирует гривну в ожидании кредита от Европейского Союза. В ближайшее время официальный курс гривны к доллару будет активно расти.

Также Новини.LIVE рассказывали, что НБУ выводит из обращения некоторые купюры гривны. Это коснулось номиналов 20, 50, 100, 200 и 500 грн образцов 2003-2007 годов. Со временем они утратят статус платежного средства и станут недоступны для использования.