Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Українцям вони не знадобляться: долари якого року випуску вже недійсні

Українцям вони не знадобляться: долари якого року випуску вже недійсні

Ua ru
Дата публікації: 12 червня 2026 11:10
Старі купюри долара: банкноти якого року випуску недійсні в Україні
Купюри долара в руках. Фото: Новини.LIVE

Українці можуть використовувати в розрахункових операціях купюри долара різних років випуску та номіналів. З обміном деяких банкнот нерідко виникають проблеми, хоча закон чітко регламентує випадки, коли іноземна валюта не підлягає операціям купівлі-продажу. Не завадить дізнатися, долари якого року випуску втратили статус платіжного засобу.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на uscurrency.gov.

Недійсні купюри долара

Згідно з політикою уряду Сполучених Штатів Америки, всі дизайни банкнот національної валюти залишаються законним платіжним засобом незалежно від дати введення в обіг. Ця норма поширюється на номінали доларових купюр, випущені з 1914 року. Готівка, надрукована раніше, втратила платоспроможність у всьому світі.

В Національному банку України підтвердили, що фінансові установи не мають повноважень встановлювати заборону на обмін доларів залежно від номіналу та року емісії. Це стосується операцій з усіма купюрами, що випускалися Федеральною резервною системою США з 1914 року.

Як українцям не втратити заощадження

Раніше ми розповідали, як українцям зберегти свої гроші в умовах зростаючих економічних ризиків. Дехто зберігає фінанси на депозитних банківських рахунках, очікуючи зростання суми відповідно до відсотків за обраною послугою.

Читайте також:

Однак економіст Олег Устенко в ефірі Новини.LIVE зазначив, що депозити під час повномасштабної війни допомагають лише зберегти кошти, а не заробити.

"Виникають питання: в який банк звернутися, під які відсотки відкрити депозит, яку валюту покласти тощо. Я б рекомендував тримати заощадження у гривні, доларах і євро", — зазначив експерт.

Оскільки щодня відбуваються неочікувані курсові коливання, мати впевненість в заробітку на депозиті чи обміні дуже важко. Плюс у світі погіршилася ситуація з гарантованістю основних валют, що робить доступні для українців фінансові інструменти неефективними.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що буде з курсом долара в Україні протягом червня 2026 року. Національний банк активно девальвує гривню в очікуванні кредиту від Європейського Союзу. Найближчим часом офіційний курс гривні до долара буде активно зростати.

Також Новини.LIVE розповідали, що НБУ виводить з обігу деякі купюри гривні. Це торкнулося номіналів 20, 50, 100, 200 і 500 грн зразків 2003-2007 років. З часом вони втратять статус платіжного засобу і будуть недоступні для використання.

гроші купюра долари
Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Автор:
Єлизавета Супівська
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації