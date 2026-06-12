Старі купюри долара: банкноти якого року випуску недійсні в Україні

Купюри долара в руках. Фото: Новини.LIVE

Українці можуть використовувати в розрахункових операціях купюри долара різних років випуску та номіналів. З обміном деяких банкнот нерідко виникають проблеми, хоча закон чітко регламентує випадки, коли іноземна валюта не підлягає операціям купівлі-продажу. Не завадить дізнатися, долари якого року випуску втратили статус платіжного засобу.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на uscurrency.gov.

Недійсні купюри долара

Згідно з політикою уряду Сполучених Штатів Америки, всі дизайни банкнот національної валюти залишаються законним платіжним засобом незалежно від дати введення в обіг. Ця норма поширюється на номінали доларових купюр, випущені з 1914 року. Готівка, надрукована раніше, втратила платоспроможність у всьому світі.

В Національному банку України підтвердили, що фінансові установи не мають повноважень встановлювати заборону на обмін доларів залежно від номіналу та року емісії. Це стосується операцій з усіма купюрами, що випускалися Федеральною резервною системою США з 1914 року.

Як українцям не втратити заощадження

Раніше ми розповідали, як українцям зберегти свої гроші в умовах зростаючих економічних ризиків. Дехто зберігає фінанси на депозитних банківських рахунках, очікуючи зростання суми відповідно до відсотків за обраною послугою.

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Однак економіст Олег Устенко в ефірі Новини.LIVE зазначив, що депозити під час повномасштабної війни допомагають лише зберегти кошти, а не заробити.

"Виникають питання: в який банк звернутися, під які відсотки відкрити депозит, яку валюту покласти тощо. Я б рекомендував тримати заощадження у гривні, доларах і євро", — зазначив експерт.

Оскільки щодня відбуваються неочікувані курсові коливання, мати впевненість в заробітку на депозиті чи обміні дуже важко. Плюс у світі погіршилася ситуація з гарантованістю основних валют, що робить доступні для українців фінансові інструменти неефективними.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що буде з курсом долара в Україні протягом червня 2026 року. Національний банк активно девальвує гривню в очікуванні кредиту від Європейського Союзу. Найближчим часом офіційний курс гривні до долара буде активно зростати.

Також Новини.LIVE розповідали, що НБУ виводить з обігу деякі купюри гривні. Це торкнулося номіналів 20, 50, 100, 200 і 500 грн зразків 2003-2007 років. З часом вони втратять статус платіжного засобу і будуть недоступні для використання.