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Головна Економіка Як українцям не втратити гроші: економіст озвучив спосіб зберегти фінанси

Як українцям не втратити гроші: економіст озвучив спосіб зберегти фінанси

Ua ru
Дата публікації: 6 червня 2026 15:50
Заробіток на депозитах та обміні валюти: економіст розповів, як не втратити гроші
Чоловік знімає гроші в банкоматі. Фото: Новини.LIVE

Через коливання курсу долара та євро в Україні заробляти на валютно-обмінних операціях майже не можливо. Наші громадяни частіше відкривають депозитні рахунки в банках, аби зберегти грошові заощадження. Не завадить дізнатися, що допоможе мінімізувати ризики втрати фінансів.

Про це розповів економіст і радник президента України у 2019-2024 роках Олег Устенко в ефірі Новини.LIVE.

Як українцям не втратити гроші

На початку повномасштабної війни в економіці України спостерігався цікавий тренд — зростала кількість депозитів у банках. Однак люди відносили гроші в фінансові установи не тому, що збільшилася довіра до банківського сектору. А через велику ймовірність втратити заощадження "під матрацом".

"Нормальна поведінка будь-якої людини в Україні — не заробити, а просто зберегти кошти. Проте виникають питання: в який банк звернутися, під які відсотки відкрити депозит, яку валюту покласти тощо. Я б рекомендував тримати заощадження у гривні, доларах і євро", — зазначив експерт.

За його словами, через постійні курсові коливання заробити на депозиті чи обміні іноземної валюти майже неможливо. Відсоток за гривневими рахунками вищий, однак є різниця в тому, на який період його відкривати. Плюс у світі виникла тенденція до погіршення ситуації з гарантованістю основних валют, оскільки ринок готується до можливих криз.

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Що буде з курсом долара в червні

Раніше ми розповідали, чи зупиниться стрімка девальвація гривні найближчим часом. Доктор економічних наук Олексій Плотніков переконаний, що Національний банк свідомо не втручається в ситуацію, аби західну допомогу можна було зарахувати в державний бюджет за максимально вигідним курсом.

"До 45 грн/дол. курс у червні не дійде, бо це показник на кінець 2026 року, але можливі коливання на 10-15 копійок від нинішнього курсу", — констатував фахівець.

Не виключено, що після надходження першого траншу від ЄС офіційний курс долара трохи відкотиться назад. Плюс Міжнародний валютний фонд може надати Україні гроші в кредит, що також позитивно вплине на вартість американської валюти. Однак суттєвого здешевлення чекати не варто.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що в деяких українських містах вигідніше платити відсотки в межах програми "єОселя", ніж знімати житло. Вартість оренди в Ужгороді, Луцьку, Львові та Івано-Франківську перевищувала місячний платіж за кредитом у першому півріччі 2026 року.

Також Новини.LIVE розповідали, що буде з фінансами українців у червні 2026 року. Ми дізналися, чи не планується підвищення соціальних стандартів і перегляд податкових ставок. Деяким громадянам варто розраховувати на перерахунок пенсійного забезпечення.

валюта депозити заощадження
Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Автор:
Єлизавета Супівська
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