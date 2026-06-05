Курс долара може прорвати психологічну межу: до чого готуватися українцям у 2026 році

Пункт обміну валюти в Києві. Фото: Новини.LIVE

Поки українці можуть відносно вигідно купувати купюри євро на готівковому ринку, офіційний курс долар демонструє стрімке зростання. Поточні темпи девальвації гривні можуть призвести до перетину психологічної межі найближчим часом. На кінець 2026 року не виключають дорожчання американської валюти до 47 грн/дол.

Про це розповів економіст та фінансовий аналітик Олексій Кущ в ефірі Новини.LIVE.

Чому гривня девальвує

Станом на п’ятницю, 5 червня, офіційний курс долара до гривні зафіксувався на новій рекордній позначці 44,37 грн/дол. Водночас на початку 2026 року американська валюта перебувала на рівні 42,18 грн/дол. А в державний бюджет заклали середньорічний курс 45,70 грн/дол.

За словами експерта, нинішня девальвація гривні є результатом дій Національного банку, який вважається ключовим продавцем валюти на міжбанківському ринку. Регулятору доводиться "підштовхувати" курс долара в умовах зростаючих макрофінансових, енергетичних, експортних, паливних і цінових ризиків.

"В умовах глобальної невизначеності долар посилюється на світових ринках. Дуже багато валют девальвують по відношенню до долара. І тримати залізобетонну гривню буде вершиною безглуздя. Це правильна політика під час війни, якщо є достатні валютні резерви", — зазначив Олексій Кущ.

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Курс долара на кінець 2026 року

За словами економіста, курс долара може зрости до 47 грн/дол. на кінець поточного року, враховуючи оновлений прогноз інфляції, який НБУ скоригував у бік збільшення — до 9,7%. Однак ситуація буде напряму залежати від зовнішньої фінансової підтримки, зокрема обсягів траншів і систематичності надходжень.

У разі затримок, зменшення запланованих обсягів або взагалі скасування допомоги девальвація гривні може пришвидшитися. Тоді курс дійде до 50 грн/дол. і навіть перевищить цю психологічну межу.

Нинішні темпи дорожчання долара пов’язані якраз з очікуванням першого траншу від Європейського Союзу, який обіцяли надати Україні в червні, та бажанням зарахувати кошти в державний бюджет за максимально вигідним курсом.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що українці повинні декларувати валютні цінності на кордоні. Ми дізналися, які максимальні ліміти встановлені в різних державах станом на 2026 рік. В Україні дозволено вивозити не більше 10 000 євро без письмового декларування.

Також Новини.LIVE розповідали, що Національний банк виводить з обігу деякі купюри гривні. Це торкнулося номіналів 20, 50, 100, 200 та 500 гривень зразка 2003-2006 років. Однак їх досі можна використовувати в розрахункових операціях.