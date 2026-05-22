Головна Економіка НБУ виводить з обігу ці купюри гривні: які п'ять номіналів зачепило

Дата публікації: 22 травня 2026 11:10
Купюри гривні поступово виводять з обігу: про що НБУ попередив українців
Національний банк України регулярно випускає нові купюри гривні з сучасним дизайном та надійним захистом від фальсифікації. Деякі номінали станом на травень 2026 року вже не приймають у магазинах, а частину старих банкнот поступово виводять з готівкового обігу. Це означає, що в майбутньому вони також втратять статус платіжного засобу.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт НБУ.

Які купюри гривні виводять з обігу

За час існування української національної валюти в обігу перебували банкноти чотирьох поколінь. Їх відрізняли елементи дизайну і системи захисту від підроблення.

Готівка першого та другого покоління (випущена до 2003 року) втратила платоспроможність і не використовується у розрахунках. А купюри третього покоління поступово вилучаються. Йдеться про такі номінали:

  • 20 гривень зразка 2003 року;
  • 50 гривень зразка 2004 року;
  • 100 гривень зразка 2005 року;
  • 200 гривень зразка 2007 року;
  • 500 гривень зразка 2006 року.

"Вони поступово вилучаються з обігу та замінюються на більш сучасні й захищені банкноти четвертого покоління та обігові монети. Ці банкноти залишаються засобом платежу, їх не потрібно спеціально обмінювати на інші грошові знаки", — уточнили в НБУ.

Які гривні не можна використати

Українці не зможуть витратити на оплату товарів, послуг чи робіт деякі банкноти національної валюти. Їх повністю вивели з готівкового обігу через втрату статусу платіжного засобу. В магазинах та інших закладах не приймають:

  • 1 гривню зразка 1992-2006 років;
  • 2 гривні зразка 1992-2004 років;
  • 5 гривень зразка 1992-2004 років;
  • 10 гривень зразка 1992-2006 років;
  • 20 гривень зразка 1992-2000 років;
  • 50 гривень зразка 1992 року;
  • 100 гривень зразка 1992 року;
  • 200 гривень зразка 2001 року.

Якщо у гаманці збереглися купюри цих номіналів та років випуску, їх можна обміняти на придатні до обігу платіжні засоби в уповноважених банках чи підрозділах НБУ. Жодних обмежень або плати за такий обмін не передбачено.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що в українців можуть конфіскувати валюту під час обміну. Це трапляється у разі виникнення сумнівів щодо справжності готівки. Купюри відправляють на безплатне дослідження в уповноважений підрозділ Національного банку.

Також Новини.LIVE розповідали, чому українцям відмовляють в обміні доларів та євро. Касири фінансових установ можуть не прийняти готівку через незначні пошкодження або зношеність. Однак у багатьох випадках це є порушенням норм законодавства.

Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Автор:
Єлизавета Супівська
