Купюри гривні поступово виводять з обігу: про що НБУ попередив українців

Купюри гривні різних номіналів.

Національний банк України регулярно випускає нові купюри гривні з сучасним дизайном та надійним захистом від фальсифікації. Деякі номінали станом на травень 2026 року вже не приймають у магазинах, а частину старих банкнот поступово виводять з готівкового обігу. Це означає, що в майбутньому вони також втратять статус платіжного засобу.

Які купюри гривні виводять з обігу

За час існування української національної валюти в обігу перебували банкноти чотирьох поколінь. Їх відрізняли елементи дизайну і системи захисту від підроблення.

Готівка першого та другого покоління (випущена до 2003 року) втратила платоспроможність і не використовується у розрахунках. А купюри третього покоління поступово вилучаються. Йдеться про такі номінали:

20 гривень зразка 2003 року;

50 гривень зразка 2004 року;

100 гривень зразка 2005 року;

200 гривень зразка 2007 року;

500 гривень зразка 2006 року.

"Вони поступово вилучаються з обігу та замінюються на більш сучасні й захищені банкноти четвертого покоління та обігові монети. Ці банкноти залишаються засобом платежу, їх не потрібно спеціально обмінювати на інші грошові знаки", — уточнили в НБУ.

Які гривні не можна використати

Українці не зможуть витратити на оплату товарів, послуг чи робіт деякі банкноти національної валюти. Їх повністю вивели з готівкового обігу через втрату статусу платіжного засобу. В магазинах та інших закладах не приймають:

1 гривню зразка 1992-2006 років;

2 гривні зразка 1992-2004 років;

5 гривень зразка 1992-2004 років;

10 гривень зразка 1992-2006 років;

20 гривень зразка 1992-2000 років;

50 гривень зразка 1992 року;

100 гривень зразка 1992 року;

200 гривень зразка 2001 року.

Якщо у гаманці збереглися купюри цих номіналів та років випуску, їх можна обміняти на придатні до обігу платіжні засоби в уповноважених банках чи підрозділах НБУ. Жодних обмежень або плати за такий обмін не передбачено.

