НБУ выводит из обращения эти купюры гривны: какие пять номиналов задело

НБУ выводит из обращения эти купюры гривны: какие пять номиналов задело

Дата публикации 22 мая 2026 11:10
Купюры гривны постепенно выводят из обращения: о чем НБУ предупредил украинцев
Купюры гривны разных номиналов. Фото: Новини.LIVE

Национальный банк Украины регулярно выпускает новые купюры гривны с современным дизайном и надежной защитой от фальсификации. Некоторые номиналы по состоянию на май 2026 года уже не принимают в магазинах, а часть старых банкнот постепенно выводят из наличного обращения. Это означает, что в будущем они тоже потеряют статус платежного средства.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт НБУ.

Какие купюры гривны выводят из обращения

За время существования украинской национальной валюты в обращении находились банкноты четырех поколений. Их отличали элементы дизайна и системы защиты от подделки.

Наличность первого и второго поколения (выпущенная до 2003 года) потеряла платежеспособность и не используется в расчетах. А купюры третьего поколения постепенно изымаются. Речь идет о таких номиналах:

  • 20 гривен образца 2003 года;
  • 50 гривен образца 2004 года;
  • 100 гривен образца 2005 года;
  • 200 гривен образца 2007 года;
  • 500 гривен образца 2006 года.

"Они постепенно изымаются из обращения и заменяются на более современные и защищенные банкноты четвертого поколения и оборотные монеты. Эти банкноты остаются средством платежа, их не нужно специально обменивать на другие денежные знаки", — уточнили в НБУ.

Какие гривны нельзя использовать

Украинцы не смогут потратить на оплату товаров, услуг или работ некоторые банкноты национальной валюты. Их полностью вывели из наличного обращения из-за потери статуса платежного средства. В магазинах и других заведениях не принимают:

  • 1 гривну образца 1992-2006 годов;
  • 2 гривны образца 1992-2004 годов;
  • 5 гривен образца 1992-2004 годов;
  • 10 гривен образца 1992-2006 годов;
  • 20 гривен образца 1992-2000 годов;
  • 50 гривен образца 1992 года;
  • 100 гривен образца 1992 года;
  • 200 гривен образца 2001 года.

Если в кошельке сохранились купюры этих номиналов и годов выпуска, их можно обменять на пригодные к обращению платежные средства в уполномоченных банках или подразделениях НБУ. Никаких ограничений либо платы за такой обмен не предусмотрено.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что в украинцев могут конфисковать валюту при обмене. Это случается в случае возникновения сомнений относительно подлинности наличности. Купюры отправляют на бесплатное исследование в уполномоченное подразделение Национального банка.

Также Новини.LIVE рассказывали, почему украинцам отказывают в обмене долларов и евро. Кассиры финансовых учреждений могут не принять наличные из-за незначительных повреждений или изношенности. Однако во многих случаях это является нарушением норм законодательства.

Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
