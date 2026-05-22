Купюры гривны постепенно выводят из обращения: о чем НБУ предупредил украинцев

Национальный банк Украины регулярно выпускает новые купюры гривны с современным дизайном и надежной защитой от фальсификации. Некоторые номиналы по состоянию на май 2026 года уже не принимают в магазинах, а часть старых банкнот постепенно выводят из наличного обращения. Это означает, что в будущем они тоже потеряют статус платежного средства.

Какие купюры гривны выводят из обращения

За время существования украинской национальной валюты в обращении находились банкноты четырех поколений. Их отличали элементы дизайна и системы защиты от подделки.

Наличность первого и второго поколения (выпущенная до 2003 года) потеряла платежеспособность и не используется в расчетах. А купюры третьего поколения постепенно изымаются. Речь идет о таких номиналах:

20 гривен образца 2003 года;

50 гривен образца 2004 года;

100 гривен образца 2005 года;

200 гривен образца 2007 года;

500 гривен образца 2006 года.

"Они постепенно изымаются из обращения и заменяются на более современные и защищенные банкноты четвертого поколения и оборотные монеты. Эти банкноты остаются средством платежа, их не нужно специально обменивать на другие денежные знаки", — уточнили в НБУ.

Какие гривны нельзя использовать

Украинцы не смогут потратить на оплату товаров, услуг или работ некоторые банкноты национальной валюты. Их полностью вывели из наличного обращения из-за потери статуса платежного средства. В магазинах и других заведениях не принимают:

1 гривну образца 1992-2006 годов;

2 гривны образца 1992-2004 годов;

5 гривен образца 1992-2004 годов;

10 гривен образца 1992-2006 годов;

20 гривен образца 1992-2000 годов;

50 гривен образца 1992 года;

100 гривен образца 1992 года;

200 гривен образца 2001 года.

Если в кошельке сохранились купюры этих номиналов и годов выпуска, их можно обменять на пригодные к обращению платежные средства в уполномоченных банках или подразделениях НБУ. Никаких ограничений либо платы за такой обмен не предусмотрено.

