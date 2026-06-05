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Главная Экономика Девальвация гривны не остановится: чего ждать от курса доллара в Украине

Девальвация гривны не остановится: чего ждать от курса доллара в Украине

Ua ru
Дата публикации 5 июня 2026 13:02
Курс доллара может прорвать психологическую черту: к чему готовиться украинцам в 2026 году
Пункт обмена валюты в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Пока украинцы могут относительно выгодно покупать купюры евро на наличном рынке, официальный курс доллар демонстрирует стремительный рост. Текущие темпы девальвации гривны могут привести к пересечению психологической черты в ближайшее время. На конец 2026 года не исключают подорожание американской валюты до 47 грн/долл.

Об этом рассказал экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ в эфире Новини.LIVE.

Почему гривна девальвирует

По состоянию на пятницу, 5 июня, официальный курс доллара к гривне зафиксировался на новой рекордной отметке 44,37 грн/долл. В то же время в начале 2026 года американская валюта находилась на уровне 42,18 грн/долл. А в государственный бюджет заложили среднегодовой курс 45,70 грн/долл.

По словам эксперта, нынешняя девальвация гривны является результатом действий Национального банка, который считается ключевым продавцом валюты на межбанковском рынке. Регулятору приходится "подталкивать" курс доллара в условиях растущих макрофинансовых, энергетических, экспортных, топливных и ценовых рисков.

"В условиях глобальной неопределенности доллар усиливается на мировых рынках. Очень много валют девальвируют по отношению к доллару. И держать железобетонную гривну будет вершиной бессмысленности. Это правильная политика во время войны, если есть достаточные валютные резервы", — отметил Алексей Кущ.

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Курс доллара на конец 2026 года

По словам экономиста, курс доллара может вырасти до 47 грн/долл. на конец текущего года, учитывая обновленный прогноз инфляции, который НБУ скорректировал в сторону увеличения — до 9,7%. Однако ситуация будет напрямую зависеть от внешней финансовой поддержки, в частности объемов траншей и систематичности поступлений.

В случае задержек, уменьшения запланированных объемов или вообще отмены помощи девальвация гривны может ускориться. Тогда курс дойдет до 50 грн/долл. и даже превысит эту психологическую черту.

Нынешние темпы подорожания доллара связаны как раз с ожиданием первого транша от Европейского Союза, который обещали предоставить Украине в июне, и желанием зачислить средства в государственный бюджет по максимально выгодному курсу.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что украинцы должны декларировать валютные ценности на границе. Мы узнали, какие максимальные лимиты установлены в разных государствах по состоянию на 2026 год. В Украине разрешено вывозить не более 10 000 евро без письменного декларирования.

Также Новини.LIVE рассказывали, что Национальный банк выводит из обращения некоторые купюры гривны. Это коснулось номиналов 20, 50, 100, 200 и 500 гривен образца 2003-2006 годов. Однако их можно использовать в расчетных операциях.

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Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская
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