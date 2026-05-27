Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Проблемные купюры евро в Украине: с каким номиналом надо быть осторожными

Проблемные купюры евро в Украине: с каким номиналом надо быть осторожными

Ua ru
Дата публикации 27 мая 2026 18:05
Действительные купюры евро в 2026 году: какую наличность можно использовать в Украине
Купюры евро разных номиналов у руках. Фото: Новини.LIVE

Украинцы могут покупать и продавать купюры евро почти без ограничений в 2026 году. Финансовые учреждения принимают от граждан банкноты всех номиналов, серий или годов выпуска. Однако о некоторых потенциальных рисках необходимо узнать заранее.

Рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Европейский центральный банк.

Купюры евро в обращении

Европейская валюта появилась в 2002 году, тогда ЕЦБ выпустил в наличное обращение банкноты первой серии. Она содержала номиналы 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 евро. Впоследствии возникла необходимость напечатать купюры второй серии, сделав наличность более защищенной от подделки и устойчивой к износу.

С 2013 по 2019 годы регулятор выпускал обновленную наличность номиналами 5, 10, 20, 50, 100 и 200 евро. От печати банкнот по 500 евро решили отказаться из-за большого риска фальсификации, однако решение не повлияло на платежеспособность существующих купюр.

"Банкноты из второй серии — единственные, которые сейчас производятся. Однако купюры из первой серии являются законным платежным средством, они всегда будут сохранять свою стоимость и находиться в обращении вместе с серией "Европа", — уточнили в ЕЦБ.

Читайте также:

Какие купюры евро трудно обменять

Банки и обменники в Украине должны принимать европейскую валюту без ограничений, за исключением случаев, когда наличные сильно изношены, повреждены или фальшивые. Однако часто возникают проблемы с продажей купюр номиналом 500 евро.

Они остаются в наличном обращении, но из-за устаревших элементов защиты не считаются желательными для обмена. Более того, даже в Европе затруднен расчет этим номиналом. В магазинах, ресторанах и других заведениях иногда отказываются принимать 500 евро в качестве оплаты за товары/услуги.

В ЕЦБ отметили: номинал не потерял статус платежного средства несмотря на то, что не был включен во вторую серию. Поэтому может использоваться и обмениваться без ограничений, кроме случаев сильного износа.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что будет с курсом евро в Украине в ближайшее время. В течение 25-31 мая 2026 года предполагается стабилизация показателей на валютном рынке. Однако ослабление доллара в главной паре способно всколыхнуть курс. Существенного обесценивания гривны не предвидится.

Также Новини.LIVE рассказывали, почему могут конфисковать купюры доллара и евро при обмене. Кассиры изымают валюту, если сомневаются в ее подлинности, однако не могут это проверить имеющимися средствами. Деньги отправляют на бесплатное исследование в НБУ, а затем могут компенсировать владельцу.

евро валюта купюра
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации