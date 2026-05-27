Действительные купюры евро в 2026 году: какую наличность можно использовать в Украине

Купюры евро разных номиналов у руках. Фото: Новини.LIVE

Украинцы могут покупать и продавать купюры евро почти без ограничений в 2026 году. Финансовые учреждения принимают от граждан банкноты всех номиналов, серий или годов выпуска. Однако о некоторых потенциальных рисках необходимо узнать заранее.

Рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Европейский центральный банк.

Купюры евро в обращении

Европейская валюта появилась в 2002 году, тогда ЕЦБ выпустил в наличное обращение банкноты первой серии. Она содержала номиналы 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 евро. Впоследствии возникла необходимость напечатать купюры второй серии, сделав наличность более защищенной от подделки и устойчивой к износу.

С 2013 по 2019 годы регулятор выпускал обновленную наличность номиналами 5, 10, 20, 50, 100 и 200 евро. От печати банкнот по 500 евро решили отказаться из-за большого риска фальсификации, однако решение не повлияло на платежеспособность существующих купюр.

"Банкноты из второй серии — единственные, которые сейчас производятся. Однако купюры из первой серии являются законным платежным средством, они всегда будут сохранять свою стоимость и находиться в обращении вместе с серией "Европа", — уточнили в ЕЦБ.

Какие купюры евро трудно обменять

Банки и обменники в Украине должны принимать европейскую валюту без ограничений, за исключением случаев, когда наличные сильно изношены, повреждены или фальшивые. Однако часто возникают проблемы с продажей купюр номиналом 500 евро.

Они остаются в наличном обращении, но из-за устаревших элементов защиты не считаются желательными для обмена. Более того, даже в Европе затруднен расчет этим номиналом. В магазинах, ресторанах и других заведениях иногда отказываются принимать 500 евро в качестве оплаты за товары/услуги.

В ЕЦБ отметили: номинал не потерял статус платежного средства несмотря на то, что не был включен во вторую серию. Поэтому может использоваться и обмениваться без ограничений, кроме случаев сильного износа.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что будет с курсом евро в Украине в ближайшее время. В течение 25-31 мая 2026 года предполагается стабилизация показателей на валютном рынке. Однако ослабление доллара в главной паре способно всколыхнуть курс. Существенного обесценивания гривны не предвидится.

Также Новини.LIVE рассказывали, почему могут конфисковать купюры доллара и евро при обмене. Кассиры изымают валюту, если сомневаются в ее подлинности, однако не могут это проверить имеющимися средствами. Деньги отправляют на бесплатное исследование в НБУ, а затем могут компенсировать владельцу.