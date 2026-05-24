Евро в выгодной позиции для обмена: что будет с курсом валюты в Украине

Евро в выгодной позиции для обмена: что будет с курсом валюты в Украине

Дата публикации 24 мая 2026 08:10
Курс евро движется в выгодном направлении: к чему готовиться в конце мая
Пункт обмена валюты в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Украинцы могут более выгодно обменивать купюры евро в конце мая 2026 года. Валюта существенно подешевела благодаря укреплению доллара в главной паре. Предполагается, что до конца текущего месяца значительных сдвигов на рынке не произойдет.

Об этом рассказал доктор экономических наук Алексей Плотников в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE.

Чего ждать от курса евро

Европейская валюта демонстрировала в мае однозначную тенденцию. Поскольку доллар укрепился до 1,16 долл./евро, главная валюта ЕС несколько ослабила позиции на украинском рынке. Официальный курс колебался в диапазоне 51,26-51,72 грн/евро, и вторая половина месяца характеризуется как раз падением показателей.

Колебания официального курса гривны к евро. Фото: скриншот/НБУ

"Если где-то начнется новая война или будет расширяться вопрос Персидского залива (возможно, снова произойдет эскалация), это повлияет на курс евро и его соотношение к доллару. Но сейчас ничего чрезвычайного я не предвижу", — констатировал Алексей Плотников.

Официальный курс гривны к евро в ближайшее время будет находиться в постоянном диапазоне с потенциальными колебаниями до 20 копеек в разные стороны. Более ощутимые изменения возможны в случае ослабления доллара и укрепления европейской валюты.

Почему могут конфисковать купюры евро

Ранее мы рассказывали, что кассиры финансовых учреждений могут забрать иностранную валюту у клиентов и отправить на исследование в уполномоченное подразделение Национального банка. Такая потребность возникает, если появились сомнения в подлинности наличности, а другим способом доказать или опровергнуть подозрение невозможно.

Регулятор возвращает владельцу деньги, точнее — выплачивает компенсацию, или отправляет для проведения расследований в полицию. Это зависит от результата исследования. Если удалось подтвердить платежность купюр, клиент банка/обменника получит свою валюту обратно.

В противном случае придется отвечать перед законом и доказывать отсутствие какого-либо отношения к изготовлению или распространению фальсификата. Обычно украинцы не подозревают, что стали жертвами мошенников и используют поддельные банкноты.

Ранее Новини.LIVE писали, что украинцам могут отказать в обмене долларов и евро. Проблемы обычно возникают из-за наличия признаков незначительного износа/повреждения. Однако некритические для платежности следы эксплуатации не считаются основанием для отказа в обмене.

Также Новини.LIVE рассказывали, что будет с курсом доллара в ближайшее время. Американская валюта резко подорожала в мае 2026 года из-за укрепления в паре с евро. Другая причина девальвации гривны — попытка зачислить транш от ЕС по выгодному курсу.

Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская
