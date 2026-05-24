Головна Економіка Євро у вигідній позиції для обміну: що буде з курсом валюти в Україні

Євро у вигідній позиції для обміну: що буде з курсом валюти в Україні

Дата публікації: 24 травня 2026 08:10
Курс євро рухається у вигідному напряму: до чого готуватися наприкінці травня
Пункт обміну валюти в Києві. Фото: Новини.LIVE

Українці можуть більш вигідно обмінювати купюри євро наприкінці травня 2026 року. Валюта суттєво подешевшала завдяки зміцненню долара у головній парі. Передбачається, що до кінця поточного місяця значних зрушень на ринку не відбудеться.

Про це розповів доктор економічних наук Олексій Плотніков в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE.

Чого чекати від курсу євро

Європейська валюта демонструвала у травні однозначну тенденцію. Оскільки долар зміцнів до 1,16 дол./євро, головна валюта ЄС дещо послабила позиції на українському ринку. Офіційний курс коливався в діапазоні 51,26-51,72 грн/євро, і друга половина місяця характеризується якраз падінням показників.

Євро у вигідній позиції для обміну: що буде з курсом валюти в Україні - фото 1
Коливання офіційного курсу гривні до євро. Фото: скриншот/НБУ

"Якщо десь почнеться нова війна чи буде розширюватися питання Перської затоки (можливо, знову відбудеться ескалація), це вплине на курс євро та його співвідношення до долара. Але зараз нічого надзвичайного я не передбачаю", — констатував Олексій Плотніков.

Офіційний курс гривні до євро найближчим часом перебуватиме у сталому діапазоні з потенційними коливаннями до 20 копійок у різні сторони. Більш відчутні зміни можливі у випадку ослаблення долара та зміцнення європейської валюти.

Читайте також:

Чому можуть конфіскувати купюри євро

Раніше ми розповідали, що касири фінансових установ можуть забрати іноземну валюту у клієнтів та відправити на дослідження в уповноважений підрозділ Національного банку. Така потреба виникає, якщо з'явилися сумніви у справжності готівки, а іншим способом довести чи спростувати підозру неможливо.

Регулятор повертає власнику гроші, точніше — виплачує компенсацію, або відправляє для проведення розслідувань в поліцію. Це залежить від результату дослідження. Якщо вдалося підтвердити платіжність купюр, клієнт банку/обмінника отримає свою валюту назад.

У протилежному випадку доведеться відповідати перед законом і доводити відсутність будь-якого відношення до виготовлення або розповсюдження фальсифікату. Зазвичай українці не підозрюють, що стали жертвами шахраїв і використовують підроблені банкноти.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що українцям можуть відмовити в обміні доларів та євро. Проблеми зазвичай виникають через наявність ознак незначного зношення/пошкодження. Проте некритичні для платіжності сліди експлуатації не вважаються підставою для відмови в обміні.

Також Новини.LIVE розповідали, що буде з курсом долара найближчим часом. Американська валюта різко подорожчала у травні 2026 року через зміцнення в парі з євро. Інша причина девальвації гривні — намагання зарахувати транш від ЄС за вигідним курсом.

курс євро євро обмін валют
Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Автор:
Єлизавета Супівська
