Курс євро рухається у вигідному напряму: до чого готуватися наприкінці травня

Євро у вигідній позиції для обміну: що буде з курсом валюти в Україні
Українці можуть більш вигідно обмінювати купюри євро наприкінці травня 2026 року. Валюта суттєво подешевшала завдяки зміцненню долара у головній парі. Передбачається, що до кінця поточного місяця значних зрушень на ринку не відбудеться.
Про це розповів доктор економічних наук Олексій Плотніков в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE.
Чого чекати від курсу євро
Європейська валюта демонструвала у травні однозначну тенденцію. Оскільки долар зміцнів до 1,16 дол./євро, головна валюта ЄС дещо послабила позиції на українському ринку. Офіційний курс коливався в діапазоні 51,26-51,72 грн/євро, і друга половина місяця характеризується якраз падінням показників.
"Якщо десь почнеться нова війна чи буде розширюватися питання Перської затоки (можливо, знову відбудеться ескалація), це вплине на курс євро та його співвідношення до долара. Але зараз нічого надзвичайного я не передбачаю", — констатував Олексій Плотніков.
Офіційний курс гривні до євро найближчим часом перебуватиме у сталому діапазоні з потенційними коливаннями до 20 копійок у різні сторони. Більш відчутні зміни можливі у випадку ослаблення долара та зміцнення європейської валюти.
Чому можуть конфіскувати купюри євро
Раніше ми розповідали, що касири фінансових установ можуть забрати іноземну валюту у клієнтів та відправити на дослідження в уповноважений підрозділ Національного банку. Така потреба виникає, якщо з'явилися сумніви у справжності готівки, а іншим способом довести чи спростувати підозру неможливо.
Регулятор повертає власнику гроші, точніше — виплачує компенсацію, або відправляє для проведення розслідувань в поліцію. Це залежить від результату дослідження. Якщо вдалося підтвердити платіжність купюр, клієнт банку/обмінника отримає свою валюту назад.
У протилежному випадку доведеться відповідати перед законом і доводити відсутність будь-якого відношення до виготовлення або розповсюдження фальсифікату. Зазвичай українці не підозрюють, що стали жертвами шахраїв і використовують підроблені банкноти.
