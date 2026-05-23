Головна Економіка Обмінники та банки перепишуть курс долара: до чого готуватися українцям

Обмінники та банки перепишуть курс долара: до чого готуватися українцям

Дата публікації: 23 травня 2026 16:20
Курс долара тримає у напрузі: чи може валюта подешевшати наприкінці травня
Пункт обміну валюти в Києві. Фото: Новини.LIVE

Українці можуть вигідно обмінювати купюри долара, слідкуючи за тенденціями на валютному ринку. Протягом травня спостерігається чітка висхідна тенденція, пов'язана з очікуванням першого траншу від ЄС. Найближчим часом падіння курсу не передбачається.

Про це розповів доктор економічних наук Олексій Плотніков в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE.

Що буде з курсом долара в Україні

Найнижчий офіційний курс гривні до долара у травні 2026 року фіксували на рівні 43,80 грн/дол., а найвищий досяг рекордної відмітки 44,23 грн/дол. Це частково пов’язано зі співвідношенням у головній валютній парі, яке опустилося до показника 1,16 дол./євро. Тобто бачимо зміцнення долара на світовому ринку.

За словами економіста, різкий висхідний тренд в Україні є результатом дій Національного банку, який м'яко втручається в курсоутворення, аби держава змогла зарахувати перший транш західної допомоги найбільш вигідно для бюджету. Перша частина суми від ЄС має надійти в червні.

Обмінники та банки перепишуть курс долара: до чого готуватися українцям - фото 1
Динаміка офіційного курсу гривні до долара. Фото: скриншот/НБУ

"НБУ свідомо йде на таку динаміку, щоб зарахувати до державного бюджету як можна більше гривень. Це певною мірою штучна девальвація, яка не пов'язана з дисбалансом між попитом і пропозицією", — уточнив Плотніков.

На його думку, найближчим часом офіційний курс гривні до долара не перетне межу 45 грн/дол., оскільки це середньорічний показник. Наприкінці місяця, у період 25-31 травня, варто готуватися до коливань на поточному рівні з різницею 15-20 копійок.

Курс долара наприкінці 2026 року

Водночас економіст і радник президента України у 2019-2024 роках Олег Устенко розповів в ефірі Новини.LIVE, що до кінця поточного року курс американської валюти може досягти 46 грн/дол. Тоді середньорічний рівень, закладений у держбюджет — 45,70 грн/дол. — вийде на запланований показник.

Логіка розрахунку така: якщо в січні долар коштував менше, а станом на грудень подорожчає до 46 грн/дол., то середньозважений курс якраз зафіксується на 45,70 грн/дол. Спікер підтвердив прямий вплив показників на виконання бюджету та безпосередньо на фінансування сектору безпеки й оборони.

Раніше Новини.LIVE писали, що українцям можуть відмовити в обміні доларів та євро. Касири фінансових установ не завжди приймають гроші з ознаками незначного зношення. Однак це вважається порушенням закону та суворо карається.

Також Новини.LIVE розповідали, які купюри гривні Національний банк виводить з обігу. Станом на травень 2026 року це спіткало готівку п'яти номіналів. Ми дізналися, чи можна її використовувати в розрахункових операціях.

Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Єлизавета Супівська
