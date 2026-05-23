Главная Экономика Обменники и банки перепишут курс доллара: к чему готовиться украинцам

Обменники и банки перепишут курс доллара: к чему готовиться украинцам

Дата публикации 23 мая 2026 16:20
Курс доллара держит в напряжении: может ли валюта подешеветь в конце мая
Пункт обмена валюты в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Украинцы могут выгодно обменивать купюры доллара, следя за тенденциями на валютном рынке. В течение мая наблюдается четкая восходящая тенденция, связанная с ожиданием первого транша от ЕС. В ближайшее время падения курса не предвидится.

Об этом рассказал доктор экономических наук Алексей Плотников в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE.

Что будет с курсом доллара в Украине

Самый низкий официальный курс гривны к доллару в мае 2026 года фиксировали на уровне 43,80 грн/долл., а самый высокий достиг рекордной отметки 44,23 грн/долл. Это частично связано с соотношением в главной валютной паре, которое опустилось до показателя 1,16 долл./евро. То есть видим укрепление доллара на мировом рынке.

По словам экономиста, резкий восходящий тренд в Украине является результатом действий Национального банка, который мягко вмешивается в курсообразование, дабы государство смогло зачислить первый транш западной помощи наиболее выгодно для бюджета. Первая часть суммы от ЕС должна поступить в июне.

Динамика официального курса гривны к доллару. Фото: скриншот/НБУ

"НБУ сознательно идет на такую динамику, чтобы зачислить в государственный бюджет как можно больше гривен. Это в определенной степени искусственная девальвация, которая не связана с дисбалансом между спросом и предложением", — уточнил Плотников.

По его мнению, в ближайшее время официальный курс гривны к доллару не пересечет границу 45 грн/долл., поскольку это среднегодовой показатель. В конце месяца, в период 25-31 мая, стоит готовиться к колебаниям на текущем уровне с разницей 15-20 копеек.

Курс доллара в конце 2026 года

В то же время экономист и советник президента Украины в 2019-2024 годах Олег Устенко рассказал в эфире Новини.LIVE, что до конца текущего года курс американской валюты может достичь 46 грн/долл. Тогда среднегодовой уровень, заложенный в госбюджет — 45,70 грн/долл. — выйдет на запланированный показатель.

Логика расчета такая: если в январе доллар стоил меньше, а по состоянию на декабрь подорожает до 46 грн/долл., то средневзвешенный курс как раз зафиксируется на 45,70 грн/долл. Спикер подтвердил прямое влияние показателей на выполнение бюджета и непосредственно на финансирование сектора безопасности и обороны.

Ранее Новини.LIVE писали, что украинцам могут отказать в обмене долларов и евро. Кассиры финансовых учреждений не всегда принимают деньги с признаками незначительного износа. Однако это считается нарушением закона и строго наказывается.

Также Новини.LIVE рассказывали, какие купюры гривны Национальный банк выводит из обращения. По состоянию на май 2026 года это постигло наличность пяти номиналов. Мы узнали, можно ли ее использовать в расчетных операциях.

Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская
