Дійсні купюри євро у 2026 році: яку готівку можна використовувати в Україні

Купюри євро різних номіналів у руках.

Українці можуть купувати і продавати купюри євро майже без обмежень у 2026 році. Фінансові установи приймають від громадян банкноти всіх номіналів, серій чи років випуску. Однак про деякі потенційні ризики необхідно дізнатися заздалегідь.

Розповідає Новини.LIVE з посиланням на Європейський центральний банк.

Купюри євро в обігу

Європейська валюта з'явилася у 2002 році, тоді ЄЦБ випустив у готівковий обіг банкноти першої серії. Вона містила номінали 5, 10, 20, 50, 100, 200 та 500 євро. Згодом виникла потреба надрукувати купюри другої серії, зробивши готівку більш захищеною від підроблення та стійкішою до зношення.

З 2013 по 2019 роки регулятор випускав оновлену готівку номіналами 5, 10, 20, 50, 100 і 200 євро. Від друку банкнот по 500 євро вирішили відмовитися через великий ризик фальсифікації, проте рішення не вплинуло на платоспроможність існуючих купюр.

"Банкноти з другої серії — єдині, що наразі виробляються. Однак купюри з першої серії є законним платіжним засобом, вони завжди зберігатимуть свою вартість і перебуватимуть в обігу разом із серією "Європа", — уточнили в ЄЦБ.

Які купюри євро важко обміняти

Банки та обмінники в Україні повинні приймати європейську валюту без обмежень, за винятком випадків, коли готівка сильно зношена, пошкоджена або фальшива. Однак часто трапляються проблеми з продажем купюр номіналом 500 євро.

Вони залишаються в готівковому обігу, але через застарілі елементи захисту не вважаються бажаними для обміну. Більше того, навіть у Європі ускладнений розрахунок цим номіналом. У магазинах, ресторанах та інших закладах інколи відмовляються приймати 500 євро як оплату за товари/послуги.

В ЄЦБ наголосили: номінал не втратив статус платіжного засобу попри те, що не був включений до другої серії. Тому може використовуватися та обмінюватися без обмежень, окрім випадків сильного зношення.

Що ще варто знати українцям

