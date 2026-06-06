Курс долара налаштований на зростання: до чого готуватися найближчим часом

Вивіска пункту обміну валюти. Фото: Новини.LIVE

На початку червня 2026 року українці не можуть вигідно придбати купюри долара через різке зростання офіційного курсу. Показник вкотре побив історичний рекорд, зафіксувавшись на рівні 44,37 грн/дол. Постає питання, чи довго триватиме стрімка девальвація гривні.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що буде з курсом долара найближчим часом і до кінця 2026 року.

Курс долара в червні

З травня офіційний курс гривні до долара піднявся з мінімального показника 43,80 грн/дол. до максимального в червні 44,37 грн/дол. Девальвація національної валюти певною мірою пов’язана з очікуванням допомоги від Європейського Союзу — Національному банку доводиться штучно підтримувати курс, аби зарахувати в бюджет кредитні кошти вигідніше.

Динаміка офіційного курсу гривні до долара. Фото: скриншот

"Це скоріше не втручання, аніж втручання НБУ в курсоутворення. До 45 грн долар у червні не дійде, бо це показник на кінець року, але можливі коливання на 10-15 копійок від нинішнього курсу", — розповів доктор економічних наук Олексій Плотніков у коментарі Новини.LIVE.

Він зазначив, що влітку офіційний курс може трохи відкотитися завдяки нарахуванню західної допомоги. Плюс Міжнародний валютний фонд прагнув надати Україні певні кошти, хоч їх і доведеться повертати як відсотки. Однак позитивний вплив на вартість долара буде.

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Що буде з доларом до кінця 2026 року

Економіст і радник президента України у 2019-2024 роках Олег Устенко дав прогноз в ефірі Новини.LIVE щодо курсу долара на кінець 2026 року. За його словами, якщо середньорічний показник, прописаний у державному бюджеті, становить 45,70 грн/дол., то наприкінці року курс має бути вищим.

"Ми мали на початку року 42 грн/дол., у середньому протягом 2026-го необхідно отримати курс 45,70 грн/дол. То який показник потрібен у другому півріччі для такого середнього результату? Зрозуміло, що наступні шість місяців курс буде коливатися на рівні від 45 до 46-47 грн/дол.", — констатував експерт.

Це наслідок того, що необхідно забезпечити закладений у держбюджеті середньорічний курс. Інакше доведеться стикнутися з серйозними проблемами: менші надходження в гривні призведуть до дефіциту фінансування соціальних та оборонних програм.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, які номінали євро залишаються в готівковому обігу. Українці можуть використовувати купюри по 5, 10, 20, 50, 100, 200 та 500 євро. Проте з одним номіналом часто виникають проблеми з огляду на припинення друку.

Також Новини.LIVE розповідали, що Національний банк виводить з обігу деякі купюри гривні. Втрата статусу платіжного засобу загрожує номіналам 20, 50, 100, 200 та 500 гривень зразка 2003-2007 років. Із часом вони повністю втратять платоспроможність.