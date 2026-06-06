Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Курс доллара выбрал направление: что украинцы будут видеть в обменниках

Курс доллара выбрал направление: что украинцы будут видеть в обменниках

Ua ru
Дата публикации 6 июня 2026 10:12
Курс доллара настроен на рост: к чему готовиться в ближайшее время
Вывеска пункта обмена валюты. Фото: Новини.LIVE

В начале июня 2026 года украинцы не могут выгодно приобрести купюры доллара из-за резкого роста официального курса. Показатель в очередной раз побил исторический рекорд, зафиксировавшись на уровне 44,37 грн/долл. Возникает вопрос, долго ли продлится стремительная девальвация гривны.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что будет с курсом доллара в ближайшее время и до конца 2026 года.

Курс доллара в июне

С мая официальный курс гривны к доллару поднялся с минимального показателя 43,80 грн/долл. до максимального в июне 44,37 грн/долл. Девальвация национальной валюты в определенной степени связана с ожиданием помощи от Европейского Союза — Национальному банку приходится искусственно поддерживать курс, дабы зачислить в бюджет кредитные средства выгоднее.

Курс доллара выбрал направление: что украинцы будут видеть в обменниках - фото 1
Динамика официального курса гривны к доллару. Фото: скриншот

"Это скорее не вмешательство, чем вмешательство НБУ в курсообразование. До 45 грн доллар в июне не дойдет, ведь это показатель на конец года, но возможны колебания на 10-15 копеек от нынешнего курса", — рассказал доктор экономических наук Алексей Плотников в комментарии Новини.LIVE.

Он отметил, что летом официальный курс может немного откатиться благодаря начислению западной помощи. Плюс Международный валютный фонд стремился предоставить Украине определенные средства, хоть их и придется возвращать в качестве процентов. Однако положительное влияние на стоимость доллара будет.

Читайте также:

Что будет с долларом до конца 2026 года

Экономист и советник президента Украины в 2019-2024 годах Олег Устенко дал прогноз в эфире Новини.LIVE относительно курса доллара на конец 2026 года. По его словам, если среднегодовой показатель, прописанный в государственном бюджете, составляет 45,70 грн/долл., то в конце года курс должен быть выше.

"Мы имели в начале года 42 грн/долл., в среднем в течение 2026-го необходимо получить курс 45,70 грн/долл. Так какой показатель нужен во втором полугодии для такого среднего результата? Понятно, что следующие шесть месяцев курс будет колебаться на уровне от 45 до 46-47 грн/долл.", — констатировал эксперт.

Это следствие того, что необходимо обеспечить заложенный в госбюджете среднегодовой курс. Иначе придется столкнуться с серьезными проблемами: меньшие поступления в гривне приведут к дефициту финансирования социальных и оборонных программ.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, какие номиналы евро остаются в наличном обращении. Украинцы могут использовать купюры по 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 евро. Однако с одним номиналом часто возникают проблемы ввиду прекращения печати.

Также Новини.LIVE рассказывали, что Национальный банк выводит из обращения некоторые купюры гривны. Потеря статуса платежного средства грозит номиналам 20, 50, 100, 200 и 500 гривен образца 2003-2007 годов. Со временем они полностью потеряют платежеспособность.

курс доллара доллар обмен валют
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации