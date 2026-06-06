Курс доллара настроен на рост: к чему готовиться в ближайшее время

Вывеска пункта обмена валюты. Фото: Новини.LIVE

В начале июня 2026 года украинцы не могут выгодно приобрести купюры доллара из-за резкого роста официального курса. Показатель в очередной раз побил исторический рекорд, зафиксировавшись на уровне 44,37 грн/долл. Возникает вопрос, долго ли продлится стремительная девальвация гривны.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что будет с курсом доллара в ближайшее время и до конца 2026 года.

Курс доллара в июне

С мая официальный курс гривны к доллару поднялся с минимального показателя 43,80 грн/долл. до максимального в июне 44,37 грн/долл. Девальвация национальной валюты в определенной степени связана с ожиданием помощи от Европейского Союза — Национальному банку приходится искусственно поддерживать курс, дабы зачислить в бюджет кредитные средства выгоднее.

Динамика официального курса гривны к доллару. Фото: скриншот

"Это скорее не вмешательство, чем вмешательство НБУ в курсообразование. До 45 грн доллар в июне не дойдет, ведь это показатель на конец года, но возможны колебания на 10-15 копеек от нынешнего курса", — рассказал доктор экономических наук Алексей Плотников в комментарии Новини.LIVE.

Он отметил, что летом официальный курс может немного откатиться благодаря начислению западной помощи. Плюс Международный валютный фонд стремился предоставить Украине определенные средства, хоть их и придется возвращать в качестве процентов. Однако положительное влияние на стоимость доллара будет.

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Что будет с долларом до конца 2026 года

Экономист и советник президента Украины в 2019-2024 годах Олег Устенко дал прогноз в эфире Новини.LIVE относительно курса доллара на конец 2026 года. По его словам, если среднегодовой показатель, прописанный в государственном бюджете, составляет 45,70 грн/долл., то в конце года курс должен быть выше.

"Мы имели в начале года 42 грн/долл., в среднем в течение 2026-го необходимо получить курс 45,70 грн/долл. Так какой показатель нужен во втором полугодии для такого среднего результата? Понятно, что следующие шесть месяцев курс будет колебаться на уровне от 45 до 46-47 грн/долл.", — констатировал эксперт.

Это следствие того, что необходимо обеспечить заложенный в госбюджете среднегодовой курс. Иначе придется столкнуться с серьезными проблемами: меньшие поступления в гривне приведут к дефициту финансирования социальных и оборонных программ.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, какие номиналы евро остаются в наличном обращении. Украинцы могут использовать купюры по 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 евро. Однако с одним номиналом часто возникают проблемы ввиду прекращения печати.

Также Новини.LIVE рассказывали, что Национальный банк выводит из обращения некоторые купюры гривны. Потеря статуса платежного средства грозит номиналам 20, 50, 100, 200 и 500 гривен образца 2003-2007 годов. Со временем они полностью потеряют платежеспособность.