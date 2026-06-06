Заработок на депозитах и обмене валюты: экономист рассказал, как не потерять деньги

Мужчина снимает деньги в банкомате. Фото: Новини.LIVE

Из-за колебаний курса доллара и евро в Украине зарабатывать на валютно-обменных операциях почти невозможно. Наши граждане чаще открывают депозитные счета в банках, дабы сохранить денежные сбережения. Не помешает узнать, что поможет минимизировать риски потери финансов.

Об этом рассказал экономист и советник президента Украины в 2019-2024 годах Олег Устенко в эфире Новини.LIVE.

Как украинцам не потерять деньги

В начале полномасштабной войны в экономике Украины наблюдался интересный тренд — росло количество депозитов в банках. Однако люди относили деньги в финансовые учреждения не потому, что увеличилось доверие к банковскому сектору. А из-за большой вероятности потерять сбережения "под матрасом".

"Нормальное поведение любого человека в Украине — не заработать, а просто сохранить средства. Но возникают вопросы: в какой банк обратиться, под какие проценты открыть депозит, какую валюту положить и пр. Я бы рекомендовал держать сбережения в гривне, долларах и евро", — отметил эксперт.

По его словам, из-за постоянных курсовых колебаний заработать на депозите или обмене иностранной валюты почти невозможно. Процент по гривневым счетам выше, однако есть разница в том, на какой период его открывать. Плюс в мире возникла тенденция к ухудшению ситуации с гарантированностью основных валют, поскольку рынок готовится к возможным кризисам.

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Что будет с курсом доллара в июне

Ранее мы рассказывали, остановится ли стремительная девальвация гривны в ближайшее время. Доктор экономических наук Алексей Плотников убежден, что Национальный банк сознательно не вмешивается в ситуацию, дабы западную помощь можно было зачислить в государственный бюджет по максимально выгодному курсу.

"До 45 грн/долл. курс в июне не дойдет, ведь это показатель на конец 2026 года, но возможны колебания на 10-15 копеек от нынешнего курса", — констатировал специалист.

Не исключено, что после поступления первого транша от ЕС официальный курс доллара немного откатится назад. Плюс Международный валютный фонд может предоставить Украине деньги в кредит, что также положительно повлияет на стоимость американской валюты. Однако существенного удешевления ждать не стоит.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что в некоторых украинских городах выгоднее платить проценты в рамках программы "єОселя", чем снимать жилье. Стоимость аренды в Ужгороде, Луцке, Львове и Ивано-Франковске превышала месячный платеж по кредиту в первом полугодии 2026 года.

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